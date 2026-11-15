"Quei fo***ti ucraini", Sabalenka chiarisce gli insulti durante il match contro Svitolina

Sabalenka ha tuttavia chiarito, nella giornata di sabato, di aver perso la calma a causa del comportamento di alcuni spettatori durante l'incontro, terminato 3-6, 6-3, 1-6, che ha sancito l'eliminazione della tennista, vincitrice in carriera di quattro titoli del Grande Slam. "Vorrei chiarire un episodio del mio recente match che sta circolando online", ha scritto Sabalenka in un post su Instagram. "Il mio commento non era rivolto a Elina. Ero frustrata per via di un piccolo gruppo di spettatori che esultava in modo aggressivo a ogni mio errore, e ho reagito d'impulso. Detto questo, avrei dovuto gestire la mia frustrazione in modo diverso e chiedo scusa a chiunque io possa aver offeso. Elina ha giocato un'ottima partita e le auguro il meglio per il prosieguo del torneo" ha concluso.