LA POLEMICA

"Quei fo***ti ucraini", Sabalenka chiarisce gli insulti durante il match contro Svitolina

La tennista bielorussa ha chiarito il suo sfogo durante il match: "Il mio commento non era rivolto a Elina"

15 Nov 2026 - 10:36
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Aryna Sabalenka si è scusata per lo sfogo avvenuto in campo dopo la sconfitta contro la rivale ucraina Elina Svitolina, nel corso delle WTA Finals a Indian Wells. Alcuni filmati, ampiamente diffusi sui social media, mostrano l'ex numero uno del mondo lasciarsi andare a imprecazioni. L'audio non è chiaro, ma secondo l'interpretazione proposta dalla lettura del labiale, Sabalenka in russo avrebbe detto "Quei f...i ucraini, per l'amor del cielo" o peggio "quella f....uta stronza ucraina, per l'amor del cielo". Un episodio che, secondo alcuni commentatori, sarebbe stato rivolto alla Svitolina o, più in generale, agli ucraini.

Aryna Sabalenka e la sfilata: "Stavo morendo"

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© instagram | Aryna Sabalenka 
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Sabalenka ha tuttavia chiarito, nella giornata di sabato, di aver perso la calma a causa del comportamento di alcuni spettatori durante l'incontro, terminato 3-6, 6-3, 1-6, che ha sancito l'eliminazione della tennista, vincitrice in carriera di quattro titoli del Grande Slam. "Vorrei chiarire un episodio del mio recente match che sta circolando online", ha scritto Sabalenka in un post su Instagram. "Il mio commento non era rivolto a Elina. Ero frustrata per via di un piccolo gruppo di spettatori che esultava in modo aggressivo a ogni mio errore, e ho reagito d'impulso. Detto questo, avrei dovuto gestire la mia frustrazione in modo diverso e chiedo scusa a chiunque io possa aver offeso. Elina ha giocato un'ottima partita e le auguro il meglio per il prosieguo del torneo" ha concluso.

Aryna Sabalenka e la sfilata: "Stavo morendo"

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© instagram | Aryna Sabalenka 
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La stessa Svitolina, che pure non ha stretto la mano alla rivale come spesso accade quando si trovano a sfidarsi giocatori o giocatrici ucraini e russi o bielorussi, nel dopo partita non ha fatto alcun accenno ad un comportamento insultante da parte della rivale. 

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