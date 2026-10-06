Ranking Atp, Zverev prepara il sorpasso su Sinner: appuntamento a Vienna

In caso contrario sarebbe comunque soltanto una questione di tempo, perché il vantaggio di Sinner diventa più difficile da difendere dopo Vienna. L’azzurro infatti aveva chiuso il 2025 vincendo Vienna, Parigi e Atp Finals e dopo il torneo in Austria scarterà 2.500 punti. Zverev invece ne scarterà solo 980 da qui fino a fine anno e avrà quindi la possibilità di guadagnare ancora e diventare il 30° giocatore della storia a prendersi la prima posizione del ranking.