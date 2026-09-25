Sinner ancora out, tutte le tappe del calvario del re: da Wimbledon ad oggi, cos'è successo

Molteplici teorie si aggrovigliano attorno a un ginocchio. Ma non un'articolazione qualsiasi. È quella del più forte tennista al mondo, Jannik Sinner. Un problema che genera interrogativi e dubbi anche nella mente del diretto interessato. Quando tutti si aspettavano di rivedere il ragazzo di Sesto Pusteria al torneo di Pechino, il video che ha spiazzato tutti. "Non sono ancora in grado di competere, il mio ginocchio non è nelle condizioni in cui vorrei che fosse."