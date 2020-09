Tennis, Becker accusato di aver nascosto beni finanziari: rischia 7 anni di carcere

Il tre volte campione di Wimbledon Boris Becker ha negato di aver nascosto beni, tra cui un appartamento al Chelsea e 1,2 milioni di sterline in contanti, ai curatori fallimentari, in un procedimento giudiziario che potrebbe costargli fino a 7 anni di carcere. L'ex coach di Djokovic ha dichiarato bancarotta nel 2017 per evitare di dover affrontare il pagamento dei suoi debiti. "Innocente fino a prova contraria" ha twittato.