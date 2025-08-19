Volley, Italia U21 donne campione del mondo. Fabris: "Altro successo straordinario"

"La vittoria dei Mondiali Under 21 rappresenta un altro straordinario traguardo di questo biennio. A coach Gaetano Gagliardi, al suo staff e a tutte le azzurrine vanno i più sentiti complimenti da parte mia e di tutta la Lega. È per noi motivo di grande orgoglio che le dodici protagoniste di questo successo vestiranno tutte la maglia di un club della Serie A nella stagione 2025-26, a conferma dell'eccellenza e della capacità delle nostre società di valorizzare il talento italiano". Così il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, commentando la vittoria dell'Italia Under 21 femminile del campionato del Mondo. Dopo l'argento conquistato nel 2023 e l'oro vinto nel 2021, l'Italia torna sul gradino più alto del podio della rassegna iridata. Nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali di categoria, infatti, il bilancio è straordinario: due argenti (2019 e 2023) e due ori (2021 e 2025). In generale, è il terzo successo iridato delle azzurrine, considerando anche l'oro del 2011, e la settima medaglia, con l'argento del 1997 e il bronzo del 2015.