Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Volley, Italia U21 donne campione del mondo. Fabris: "Altro successo straordinario"

19 Ago 2025 - 11:07
© Getty Images

© Getty Images

 "La vittoria dei Mondiali Under 21 rappresenta un altro straordinario traguardo di questo biennio. A coach Gaetano Gagliardi, al suo staff e a tutte le azzurrine vanno i più sentiti complimenti da parte mia e di tutta la Lega. È per noi motivo di grande orgoglio che le dodici protagoniste di questo successo vestiranno tutte la maglia di un club della Serie A nella stagione 2025-26, a conferma dell'eccellenza e della capacità delle nostre società di valorizzare il talento italiano". Così il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, commentando la vittoria dell'Italia Under 21 femminile del campionato del Mondo. Dopo l'argento conquistato nel 2023 e l'oro vinto nel 2021, l'Italia torna sul gradino più alto del podio della rassegna iridata. Nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali di categoria, infatti, il bilancio è straordinario: due argenti (2019 e 2023) e due ori (2021 e 2025). In generale, è il terzo successo iridato delle azzurrine, considerando anche l'oro del 2011, e la settima medaglia, con l'argento del 1997 e il bronzo del 2015.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:16
Tennis, Atp Winston-Salem: Bellucci batte Comesana al primo turno
11:47
Tennis, classifica Wta: Swiatek supera Gauff, Paolini ottava sale di una posizione
11:44
Tennis, classifica Atp: Alcaraz si avvicina a Sinner
11:07
Volley, Italia U21 donne campione del mondo. Fabris: "Altro successo straordinario"
10:12
Vuelta, Vingegaard: "Non vedo l'ora che cominci, voglio vincerla"