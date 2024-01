Tennis, Australian Open: sarà Medvedev-Hurkacz ai quarti

AUSTRALIAN OPEN

Il russo e il polacco battono Borges e Cazaux e si contenderanno un posto in semifinale

© Getty Images Tra i quarti degli Australian Open ci sarà anche la sfida tra Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz. Il russo si impone in quattro set sul portoghese Borges, battuto con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 5-7, 6-1 e lancia la sfida al polacco, che supera 7-6(6), 7-6(3), 6-4 il francese Cazaux: in palio un posto in semifinale. Nel femminile, Yastremska elimina anche Azarenka e sfiderà Noskova, che passa il turno sfruttando il ritiro di Svitolina.

In semifinale ci sarà uno tra Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz: questo il primo verdetto di giornata agli Australian Open. Pochi patemi per entrambi, con il russo che si impone in quattro set su Nuno Borges e il polacco che supera Arthur Cazaux. Il numero 3 al mondo, a differenza del match con Ruusuvuori, parte forte e sale subito sul 2-0 nel conto dei set grazie anche al successo, nel secondo, al tie-break (7-4). Il lusitano accorcia le distanze con il 7-5 del terzo parziale, ma stavolta Medvedev non si fa sorprendere e domina il quarto: netto 6-1 per superare gli ottavi e restare in corsa per il torneo. Ancora meno ricco di pathos il passaggio del turno di Hurkacz, che invece si libera in tre set della sorpresa del tabellone maschile, Arthur Cazaux. Servono però due successi al tie-break (8-6 e 7-3) per poter eliminare il transalpino e lanciare la sfida a Medvedev. In palio ci sarà l'accesso alla semifinale: Hurkacz ha vinto gli ultimi tre confronti diretti con il russo.

Dura appena tre game la sfida tra Noskova e Svitolina: la ceca passa il turno e stavolta senza faticare, visto che la numero 23 al Mondo rimedia un infortunio sul 3-0 ed è costretta ad alzare la bandiera bianca. Ci sarà comunque la sfida ad un'ucraina, perché Yastremska sorprende ancora e batte 7-6(6), 6-4 Azarenka in poco più di due ore di gioco: decisivi il tie-break e la rimonta da 3-0 per passare il turno.