Liverpool, Salah affranto per Diogo Jota: "Senza parole"

"Sono davvero senza parole. Fino a ieri, non avrei mai pensato che ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe spaventato nel tornare a Liverpool dopo la pausa". Lo scrive su Instagram Mohamed Salah, commentando su Instagram la morte di Diogo Jota in un incidente stradale nel quale ha perso la vita anche il fratello del calciatore portoghese, André Silva. "I compagni di squadra vanno e vengono ma non così - aggiunge - Sarà estremamente difficile accettare che Diogo non ci sarà quando torneremo. Il mio pensiero va a sua moglie, ai suoi figli, e ovviamente ai suoi genitori che improvvisamente hanno perso i loro figli. Chi è vicino a Diogo e suo fratello André ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Non saranno mai dimenticati".