Australian Open: Djokovic travolgente, 58a volta ai quarti negli Slam. Sfiderà Fritz  

TENNIS

Nole non fa prigionieri e concede solo tre game a Mannarino, sconfitto nettamente col punteggio di 6-0, 6-0, 6-3. Il suo sfidante sarà lo statunitense, che elimina Tsitsipas

© Getty Images Dopo aver vinto la battaglia contro Etcheverry (30), Novak Djokovic sembra essersi sbloccato e conquista i quarti degli Australian Open in scioltezza. Il serbo regola Adrian Mannarino (20) in tre set e 1h44'di gioco in un match senza storia: il francese vince solo tre game contro Nole (6-0, 6-0, 6-3). Il suo sfidante sarà Fritz (12), che ha sconfitto Tsitsipas (7): 7-6, 5-7, 6-3, 6-3 il punteggio. Nel tabellone femminile, avanti Gauff e Sabalenka.

TABELLONE MASCHILE

Un autentico assolo senza storia. Non si può definire altrimenti l'ottavo di finale giocato da Novak Djokovic, che si regala la sua 58a volta ai quarti in uno Slam (la 15a a Melbourne) e travolge l'inerme Adrian Mannarino (20) col punteggio di 6-0, 6-3, 6-3 in 1h44' di gioco. Questa volta Nole non fa prigionieri, proseguendo nella sua crescita di condizione: aveva faticato contro Prižmić e Popyrin, mentre contro Etcheverry (30) aveva sofferto solo nel terzo set. Oggi invece non c'è neanche stata partita, nonostante la verve di Mannarino. Il francese accarezza il potenziale vantaggio nel primo game, col doppio fallo di Nole e la volée in rete che gli consegnano il 30-0, ma viene rimontato e inizia il suo personale calvario: otto punti a uno e break di Djokovic, che vince agevolmente il primo set con un perentorio 6-0. Gli scambi si allungano e Mannarino gioca tutte le sue carte, ma non riesce a sbloccarsi e incassa un altro 6-0. Il pubblico di Melbourne tifa per lui ed esulta come se avesse vinto, quando dopo 1h20' vince il primo game: il boato è assordante, ma non scalfisce la sicurezza di Djokovic. Nole piazza il break nel quarto game e non si volta più indietro, vincendo 6-3 e chiudendo la sfida dopo 1h44' di gioco. Il suo match è da assoluto fenomeno: 17 ace, 81% di punti vinti con la prima di servizio, 31 vincenti.

Nei quarti Nole non sfiderà Stefanos Tsitsipas (7), finalista dell'anno scorso: Djokovic troverà infatti sulla sua strada Taylor Fritz (12), che sconfigge il greco col punteggio di 7-6 (3), 5-7, 6-3, 6-3. Lo statunitense vince la battaglia a suon di botta e risposta nel primo set e sembra cedere nel secondo, chiamando anche un medical time-out negli spogliatoi per un apparente problema muscolare. Una delle armi di Fritz, insieme al suo servizio, è la resilienza e lo statunitense la sfrutta nel migliore dei modi: il 6-3 nel terzo set gira la partita a suo favore e Tsitsipas affonda definitivamente dopo un avvio incoraggiante nel terzo. Lo statunitense piazza il break decisivo sul 3-3, non si volta più indietro e chiude il match dopo 3h01', volando ai quarti degli Australian Open.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile prosegue l'avanzata delle big, che dominano contro le rispettive rivali. Coco Gauff, testa di serie numero 4, chiude agevolmente i giochi in 1h03' contro la polacca Magdalena Fręch: 6-1, 6-2 il punteggio in un match senza storia. La sfidante della statunitense, che si candida con forza alla vittoria finale, sarà l'ucraina Kostyuk: quest'ultima, che aveva già eliminato la russa Avanesjan, si ripete contro Timofeeva in 1h16' di gioco col punteggio di 6-2, 6-1. Non c'è storia neanche nella sfida che vedeva coinvolta Aryna Sabalenka, numero due del seeding e detentrice del torneo: la bielorussa regola la statunitense Anisimova con un netto 6-3, 6-2 in 1h10' di gioco.