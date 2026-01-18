Tennis, Australian Open: Cobolli esce subito di scena, avanti Paolini

TABELLONE FEMMINILE

Decisamente diverso, invece, il debutto di Jasmine Paolini. L'azzurra, testa di serie numero 7 del tabellone femminile, sconfigge nettamente la bielorussia Aljaksandra Sasnov: 6-1, 6-2 il punteggio. La 31enne e numero 104 del mondo, passata dalle qualificazioni, soffre sin dal via la mobilità di Paolini, che domina in ogni aspetto del gioco. Il passaggio del turno è una formalità e avviene in 1h09', consentendo a Jasmine di non sprecare troppe energie. La nostra portacolori conoscerà l'avversaria solo nella notte tra domenica e lunedì, quando si sfideranno la polacca Frech e la slovena Erjavec. "Sono contenta del modo in cui ho affrontato questo match - ha spiegato la Paolini nel corso della conferenza stampa - Si trattava di una partita non semplice, per una serie di motivi: perché lei è una giocatrice pericolosa che sa giocare molto bene a tennis, perché aveva superato le qualificazioni, perché si trattava del primo match sulla Rod Laver Arena e perché c'erano varie condizioni che potevano rendermi un po' tesa. Invece, da quando sono entrata in campo ho cercato di tenere un buon atteggiamento e l'ho fatto per tutto il match: ho tenuto l'attenzione sempre alta, ho sbagliato poco, ho messo tante prime. Sono contenta di come ho giocato, lo considero un match solido".