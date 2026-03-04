Tennis, Alcaraz avverte Sinner: "Ora controllo le emozioni, e gioco un gran tennis"

04 Mar 2026 - 12:06
"La preparazione sta andando bene, è un po' diverso rispetto agli anni scorsi ma ho svolto un paio di buone sessioni e sono pronto per cominciare. Sono contento di vedere che gioco un gran tennis". Carlos Alcaraz arriva a Indian Wells, il 1000 californiano che non è mai riuscito a vincere, dopo i successi dell'Australian Open e Doha. Dietro alle novità dello spagnolo c'è il cambio di mentalità: "Oggi in campo controllo meglio le mie emozioni e credo sia stata questa la chiave delle mie ultime buone performances - ha spiegato lo spagnolo fresco campione di Doha - Mi controllo e quando sono calmo riesco a trovare le soluzioni giuste. Direi che è questo l'aspetto in cui sono migliorato di più".

Alcaraz parla anche di quanto sta accadendo in Medio Oriente dopo gli attacchi in Iran di Usa e Israele, con le migliaia di persone rimaste bloccate in quell'area, compresi diversi tennisti. "E' stata un po' una sorpresa, eravamo tutti lì una settimana fa e d'un tratto è scoppiato tutto quanto - ha aggiunto Alcaraz - Vedere alcuni giocatori ancora bloccati lì mi ha fatto preoccupare, ma spero riescano presto a partire e a raggiungerci. Comunque, non è certo una distrazione: resto concentrato e continuo ad allenarmi al meglio, ma siamo tutti preoccupati per i nostro colleghi ancora bloccati lì".

