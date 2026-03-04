Autodromo di Monza, gli eventi del calendario 2026

SPORT, DIVERTIMENTO E ACCOGLIENZA: L’AUTODROMO OLTRE LE COMPETIZIONI

Ogni appuntamento del calendario agonistico dell’Autodromo Nazionale Monza, motoristico e non, sarà arricchito da un articolato programma di attività dedicate al pubblico, pensate per rendere l’esperienza all’interno dell’impianto ancora più coinvolgente e accessibile. Gli spettatori potranno usufruire di aree dedicate alle famiglie e ai più piccoli, proposte food & beverage, momenti musicali e iniziative di intrattenimento. Anche nei fine settimana privi di eventi agonistici, l’Autodromo proporrà una serie di attività e servizi a beneficio dei fruitori dell’impianto, confermando la propria vocazione a luogo vivo, aperto e centrale per il territorio.