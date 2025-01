Tennis, Australian Open: avanza Musetti, Rune elimina Berrettini

TABELLONE MASCHILE

Non è facile avere tutti i riflettori addosso e il baby-fenomeno Joao Fonseca, gioiellino 18enne che aveva eliminato Rublev (9) nel suo debutto nel tabellone di uno Slam, lo scopre a sue spese. Il suo secondo turno degli Australian Open è amarissimo, mentre l'Italia esulta per la qualificazione di Lorenzo Sonego. Il piemontese disputa un match di grande intelligenza, risollevandosi alla perfezione dopo aver perso il primo set al tiebreak (7-6). I due set vinti lo mettono in vantaggio e, anche se il talento brasiliano la spunta nel quarto (6-3), nel quinto e decisivo parziale si fa sentire la maggior esperienza di Lorenzo: 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 il punteggio finale dopo 3h37' di gioco. Sonego sfiderà Marozsan, che ha eliminato Tiafoe (17) in cinque set: nessun vantaggio dunque per l'ungherese, in termini di fatica e tempo in campo.