Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Atp Vienna: Berrettini si ferma ai quarti, de Minaur vince in due set

Matteo si arrende 2-0 (6-1, 7-6) contro l’australiano, che attende il vincente tra Sinner e Bublik in semifinale

24 Ott 2025 - 15:31

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Matteo Berrettini nel torneo Atp 500 di Vienna: il tennista romano deve arrendersi contro Alex de Minaur in due set, con l’australiano che si impone con il punteggio di 6-1, 7-6(4) in un’ora e quarantacinque minuti. Dopo un primo parziale sottotono Matteo lotta nel secondo, ma non basta. De Minaur avanza in semifinale, dove attende il vincitore del match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik. 

Leggi anche

Sinner: "Cobolli? Talento, gli auguro il meglio. Non do nulla per scontato"

Nulla da fare per Matteo Berrettini, il suo cammino nel torneo 500 di Vienna si ferma ai quarti di finale contro Alex de Minaur. Il primo set è a senso unico a favore dell’australiano: Matteo fallisce una palla break nel primissimo gioco, poi Alex strappa due turni di battuta consecutivi all’italiano. Sul 5-0 Berrettini trova il primo game della sua partita, ma deve arrendersi nel turno di battuta del suo avversario che chiude con il 6-1 che vale l’1-0 (in ventinove minuti). Il numero 59 del ranking annulla tre palle break nel primo gioco del secondo parziale, ma va comunque sotto 2-1 con un turno di battuta strappato da de Minaur. Il tennista romano reagisce con un contro-break (il primo del suo incontro), mettendo anche il muso avanti sul 3-2. Il numero 7 al mondo allunga nuovamente e sul 5-4 ha un match point, ma fallisce clamorosamente e viene ripreso dall’azzurro, che pareggia i conti. I due arrivano al tie-break, dove Alex riesce ad avere la meglio. Matteo annulla altri due match point, ma non può nulla sul terzo: de Minaur chiude con il 7-6(4) che vale il 2-0 e l’accesso alle semifinali: ora attende il vincitore dell’altro quarto tra Sinner e Bublik.

berrettini
de minaur
atp vienna
tennis

Ultimi video

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

I più visti di Tennis

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Cobolli impegna Sinner, ma Jannik vola ai quarti da Bublik

Berrettini batte Norrie in tre set e conquista i quarti a Vienna. Avanti anche Musetti, out Arnaldi

Sinner: "Cobolli? Talento, gli auguro il meglio. Non do nulla per scontato"

Assenza in Coppa Davis, Sinner risponde: "Accetto le critiche, ma ho già detto tutto"

Sinner salta la Coppa Davis, ma accetta un'esibizione in Asia contro Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:45
Napoli, Conte vuole umiltà e sacrificio: ma deve rinunciare a Hojlund e Meret
15:43
Kim vuole giocare di più e può tornare in Italia: derby tra Inter e Milan
15:39
Napoli, si fa male anche Meret: out un mese
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH
15:39
Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"
Davide Nicola (Cremonese): non disponibile
15:37
Nicola replica a Tudor: "Voleva la Cremonese invece che il Milan? Niente giochini"