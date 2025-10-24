Tennis, Atp Vienna: Berrettini si ferma ai quarti, de Minaur vince in due set

Nulla da fare per Matteo Berrettini, il suo cammino nel torneo 500 di Vienna si ferma ai quarti di finale contro Alex de Minaur. Il primo set è a senso unico a favore dell’australiano: Matteo fallisce una palla break nel primissimo gioco, poi Alex strappa due turni di battuta consecutivi all’italiano. Sul 5-0 Berrettini trova il primo game della sua partita, ma deve arrendersi nel turno di battuta del suo avversario che chiude con il 6-1 che vale l’1-0 (in ventinove minuti). Il numero 59 del ranking annulla tre palle break nel primo gioco del secondo parziale, ma va comunque sotto 2-1 con un turno di battuta strappato da de Minaur. Il tennista romano reagisce con un contro-break (il primo del suo incontro), mettendo anche il muso avanti sul 3-2. Il numero 7 al mondo allunga nuovamente e sul 5-4 ha un match point, ma fallisce clamorosamente e viene ripreso dall’azzurro, che pareggia i conti. I due arrivano al tie-break, dove Alex riesce ad avere la meglio. Matteo annulla altri due match point, ma non può nulla sul terzo: de Minaur chiude con il 7-6(4) che vale il 2-0 e l’accesso alle semifinali: ora attende il vincitore dell’altro quarto tra Sinner e Bublik.