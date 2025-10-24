Kim Min-Jae, in Germania sicuri: derby di mercato Inter-Milan

Inter e Milan sarebbero pronte a sfidarsi per Kim Min-Jae del Bayern Monaco. Il difensore coreano, riserva in Baviera, è l'obiettivo per rinforzare le difese a gennaiodi Redazione
Un colpo in difesa a gennaio per rafforzare le ambizioni scudetto. Inter e Milan sarebber al lavoro per regalare ai rispettivi tecnici un marcatore puro, un punto di forza per il presente e il futuro. Il profilo che sta emergendo con insistenza, alimentando un vero e proprio derby di calciomercato secondo la Bild, è quello di Kim Min-Jae, l'ex centrale del Napoli ora in forza al Bayern Monaco.
Le strategie dei due club di Milano, pur partendo da esigenze difensive leggermente diverse, convergono sull'interesse per il forte difensore classe 1996, considerato un'occasione di mercato.
In casa Inter, l'esigenza di un centrale puro è evidente, nonostante lo switch estivo con Pavard (ceduto) e Akanji (arrivato in prestito). Ausilio e Marotta cercano un elemento che possa prendere in mano il reparto nel prossimo futuro, rappresentando il sostituto ideale per l'età avanzata di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. Kim, per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, è visto come il candidato perfetto per agire da perno mediano nella linea a 3 o come centrale in una eventuale linea a 4.
Nonostante le insistenti voci provenienti dalla Germania, l'interesse per Kim Min-Jae in casa Inter però non sarebbe così avanzato come descritto. Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, al momento la pista che porta all'ex Napoli non è considerata fattibile per diversi ostacoli, primo tra tutti il pesante ingaggio del difensore. Moretto sottolinea che l'Inter "non è attiva sulla pista Kim" e che l'interesse non va oltre un semplice "apprezzamento", sgonfiando almeno per ora il clamore del derby di mercato. L'operazione richiederebbe un "sacrificio importante" in termini economici da parte del giocatore o del club.
Il Milan, che ha trovato stabilità tattica con la difesa a 3, guarda al mercato con l'obiettivo di aggiungere esperienza e fisicità. Allegri ha espressamente richiesto un elemento di spessore, sulla falsariga degli arrivi di Rabiot e Modric, per puntellare la retroguardia. Se i rossoneri si ritroveranno ancora in piena corsa scudetto a gennaio, il "colpo" Kim Min-Jae potrebbe essere portato a termine.
Nonostante l'ingaggio pesante, la situazione del difensore sudcoreano in Baviera rende l'operazione fattibile. Kim Min-Jae, con un contratto in scadenza al 30 giugno 2028 e un ingaggio da 7 milioni di euro netti, non è attualmente considerato un titolare dal tecnico Kompany. Il centrale vanta solo 8 presenze stagionali (appena 3 in Bundesliga) di cui solo 3 da titolare, una condizione che non soddisfa il giocatore. Il club e l'entourage stanno valutando una separazione anticipata a causa del suo scarso utilizzo.