Kim Min-Jae, in Germania sicuri: derby di mercato Inter-Milan

In casa Inter, l'esigenza di un centrale puro è evidente, nonostante lo switch estivo con Pavard (ceduto) e Akanji (arrivato in prestito). Ausilio e Marotta cercano un elemento che possa prendere in mano il reparto nel prossimo futuro, rappresentando il sostituto ideale per l'età avanzata di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. Kim, per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, è visto come il candidato perfetto per agire da perno mediano nella linea a 3 o come centrale in una eventuale linea a 4.