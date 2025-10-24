Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
dalla germania

Kim Min-Jae, in Germania sicuri: derby di mercato Inter-Milan

Inter e Milan sarebbero pronte a sfidarsi per Kim Min-Jae del Bayern Monaco. Il difensore coreano, riserva in Baviera, è l'obiettivo per rinforzare le difese a gennaio

di Redazione
24 Ott 2025 - 10:44

Un colpo in difesa a gennaio per rafforzare le ambizioni scudetto. Inter e Milan sarebber al lavoro per regalare ai rispettivi tecnici un marcatore puro, un punto di forza per il presente e il futuro. Il profilo che sta emergendo con insistenza, alimentando un vero e proprio derby di calciomercato secondo la Bild, è quello di Kim Min-Jae, l'ex centrale del Napoli ora in forza al Bayern Monaco. 

Perché Inter e Milan vogliono Kim Min-Jae a gennaio

Le strategie dei due club di Milano, pur partendo da esigenze difensive leggermente diverse, convergono sull'interesse per il forte difensore classe 1996, considerato un'occasione di mercato.

Strategia Inter: il "dopo-De Vrij/Acerbi"

In casa Inter, l'esigenza di un centrale puro è evidente, nonostante lo switch estivo con Pavard (ceduto) e Akanji (arrivato in prestito). Ausilio e Marotta cercano un elemento che possa prendere in mano il reparto nel prossimo futuro, rappresentando il sostituto ideale per l'età avanzata di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. Kim, per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, è visto come il candidato perfetto per agire da perno mediano nella linea a 3 o come centrale in una eventuale linea a 4.

Le smentite sull'Inter: pista Kim "Non così calda"

Nonostante le insistenti voci provenienti dalla Germania, l'interesse per Kim Min-Jae in casa Inter però non sarebbe così avanzato come descritto. Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, al momento la pista che porta all'ex Napoli non è considerata fattibile per diversi ostacoli, primo tra tutti il pesante ingaggio del difensore. Moretto sottolinea che l'Inter "non è attiva sulla pista Kim" e che l'interesse non va oltre un semplice "apprezzamento", sgonfiando almeno per ora il clamore del derby di mercato. L'operazione richiederebbe un "sacrificio importante" in termini economici da parte del giocatore o del club.

Richiesta Milan: esperienza per la linea a 3

Il Milan, che ha trovato stabilità tattica con la difesa a 3, guarda al mercato con l'obiettivo di aggiungere esperienza e fisicità. Allegri ha espressamente richiesto un elemento di spessore, sulla falsariga degli arrivi di Rabiot e Modric, per puntellare la retroguardia. Se i rossoneri si ritroveranno ancora in piena corsa scudetto a gennaio, il "colpo" Kim Min-Jae potrebbe essere portato a termine.

La situazione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco

Nonostante l'ingaggio pesante, la situazione del difensore sudcoreano in Baviera rende l'operazione fattibile. Kim Min-Jae, con un contratto in scadenza al 30 giugno 2028 e un ingaggio da 7 milioni di euro netti, non è attualmente considerato un titolare dal tecnico Kompany. Il centrale vanta solo 8 presenze stagionali (appena 3 in Bundesliga) di cui solo 3 da titolare, una condizione che non soddisfa il giocatore. Il club e l'entourage stanno valutando una separazione anticipata a causa del suo scarso utilizzo. 

Leggi anche
San Siro

San Siro, nuovo ostacolo: la lettera di un avvocato potrebbe bloccare il rogito

calciomercato
inter
milan
kim
bayern monaco

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Inter

Inter, lo United piomba ancora su Dimarco: ma lui e il club hanno altri piani

Neymar, non solo Napoli: offerto anche all'Inter, a gennaio sarà libero a zero

Inter, che incrocio col Crystal Palace: esce Bisseck, entra Guehi?

L'Inter ha scelto Rovella, offerta da 40 milioni. Lotito fa muro: "C'è una clausola da 50"

Bonny

Inter, tutto fatto per Bonny: al Parma andranno 23 milioni di euro più bonus

Marotta: "Bonny ci interessa, ma non è ancora fatta. Calhanoglu? Nessuna richiesta ufficiale"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:40
Lazio, Sarri insiste per Insigne
09:35
Retegui: "In estate vicino al Milan"
08:34
Suzuki: "Milan e Chelsea? Io penso al Parma"
23:09
Manchester United, obiettivo Gallagher per il 2026
22:25
L'Inter torna su Kim: sul coreano del Bayern c'è però anche il Milan