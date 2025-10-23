A dieci anni dal lancio, la gamma CrossClimate si evolve in modo sostanziale con una doppia novità, confermando l'impegno di Michelin nel segmento dei pneumatici per tutte le stagioni. L'attenzione si concentra in particolare sull'introduzione di una soluzione inedita e ambiziosa: il Michelin CrossClimate 3 Sport. Si tratta del primo pneumatico 4 stagioni destinato alle auto ad alte prestazioni, sia con motore termico che elettrico, che vanta la prestigiosa omologazione per l'uso invernale.

Novità assoluta

Sviluppato con l'intento di assicurare il massimo delle performance dinamiche in ogni condizione meteorologica, il CrossClimate 3 Sport promette sicurezza e aderenza per una guida attenta, veloce e precisa durante tutto l'anno. Questo innovativo prodotto solleva il guidatore sportivo dall'onere del cambio stagionale, garantendo prestazioni ottimali in caso di pioggia, neve e temperature invernali o estive. La sua efficacia è certificata dalla classe A nell'etichettatura europea per l'aderenza sul bagnato e dalla sigla 3PMSF, che ne attesta le performance sulla neve. Tecnicamente, il CrossClimate 3 Sport eredita dal mondo del motorsport una cintura ibrida in aramide e nylon per un controllo superiore, una tecnologia già adottata sui modelli della gamma Michelin Pilot Sport. Il disegno a "V" e i canali progressivi ottimizzano il drenaggio dell'acqua, mentre la nuova mescola Thermal Adaptive Tread Compound 2.0 è concepita per adattarsi rapidamente ai mutamenti climatici, offrendo performance sportive di rilievo.

Un allseason per tutti

Parallelamente, il produttore francese lancia il Michelin CrossClimate 3, la terza generazione del pneumatico all season destinata a un'ampia platea di veicoli, inclusi Suv e vetture con motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche. Successore diretto del CrossClimate 2, questa soluzione è stata realizzata per offrire un equilibrio ottimale tra versatilità, sicurezza ed efficienza. Il nuovo quattro stagioni assicura una guida sicura tutto l'anno, forte della marcatura 3PMSF che ne certifica l'idoneità anche per le strade innevate. Rispetto al modello precedente, il CrossClimate 3 vanta miglioramenti significativi, con un incremento del 4% nelle prestazioni sulle strade bagnate, riconosciuto dalla classe B in frenata sul bagnato, e un notevole aumento della durata chilometrica, superiore del 15%. La sua longevità è coadiuvata dalla tecnologia Maxtouch, che massimizza il contatto con l'asfalto e distribuisce uniformemente le forze di accelerazione e frenata, contribuendo a una maggiore durata del battistrada senza compromettere la sicurezza. Il disegno stesso del battistrada è stato studiato per aumentare l'espulsione dell'acqua, sia da nuovo che da usurato.