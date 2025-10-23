Tennis, Atp Vienna: Sinner batte Cobolli in due set e raggiunge Bublik ai quarti

6-2 - Servizio e dritto per il primo 15 di Sinner che poi carica la seconda e costringe Cobolli ad andare lungo col rovescio. Una prima alla T regala a Jannik tre set-point: Flavio è bravo ad annullarle tutte e tre, affidandosi alla risposta. Servizio e dritto per Sinner che si procura il terzo set-point: il numero 22 al mondo va fuori giri con il dritto e si chiude il primo set