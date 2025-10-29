Logo SportMediaset

Tennis, Atp Parigi: Sonego vince il derby con Musetti, sfiderà Medvedev negli ottavi

Il torinese si impone in rimonta 2-1 sul connazionale nel secondo turno al Masters 1000 francese

29 Ott 2025 - 20:43
© Getty Images

© Getty Images

È Lorenzo Sonego ad aggiudicarsi il derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Parigi. Il piemontese vince in rimonta 3-6, 6-3, 6-1 sul Court 1 a La Défense Arena nel secondo turno e strappa il pass per gli ottavi di finale, dove troverà Daniil Medvedev (avanti grazie al ritiro di Dimitrov). Il tennista di Torino conferma le belle sensazioni date già all’esordio contro Korda (vinto 2-0). Per Musetti è una sconfitta pesante.

LA PARTITA
Reduce dal ko rimediato nella semifinale dell’Atp 500 di Vienna contro Alexander Zverev, Lorenzo Musetti fa il suo esordio al Masters 1000 di Parigi con un obiettivo chiaro in mente: avvicinare sempre di più la prima qualificazione in carriera alle Atp Finals. Il carrarino è chiamato a sfidare il connazionale e amico Lorenzo Sonego, vincente per 2-0 al primo turno contro lo statunitense Korda, in un match che vale l’accesso agli ottavi di finale. Il numero 8 al mondo apre la partita vincendo il primo game a servizio, ma poi resta a zero quando a battere è il rivale nel gioco seguente. Sonego prova, infatti, ad aggredire il match nei primi minuti e costringe Musetti ad annullare la prima palla break nel terzo game del primo set, con il toscano che passa quindi al contrattacco e toglie la battuta al collega azzurro. Il classe 2002 sale così sul 3-1, allunga nel quinto game e archivia poi il primo set 6-3, grazie a una risposta fuori misura di Sonego. Il torinese resta però mentalmente nel match e nel secondo set si rifà sotto. Prima annulla due palle break e poi toglie il servizio a Musetti, grazie a un doppio fallo decisivo del carrarino, portandosi in vantaggio 5-3 e andando quindi a vincere 6-3. Si decide allora tutto nel terzo set, dove Sonego parte benissimo.

Il piemontese centra un break immediato e forza poi in battuta, riuscendo quindi a strappare nuovamente il servizio a Musetti anche nel quinto game. Il toscano accusa il colpo e si scioglie, con Sonego che vince quindi 6-1 e si toglie la grande soddisfazione di battere in rimonta il numero 8 al mondo (erano oltre due anni che non sconfiggeva un Top10). Il piemontese avanza così agli ottavi di finale, dove sfiderà Daniil Medvedev: il russo ha infatti superato il secondo turno grazie al ritiro di Grigor Dimitrov. Deve accettare invece un ko pesante Musetti, visto che Felix Auger-Aliassime (suo rivale nella corsa verso le Atp Finals) gli ottavi li giocherà.

