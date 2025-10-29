Tennis, Atp Parigi: Sonego vince il derby con Musetti, sfiderà Medvedev negli ottavi

LA PARTITA

Reduce dal ko rimediato nella semifinale dell’Atp 500 di Vienna contro Alexander Zverev, Lorenzo Musetti fa il suo esordio al Masters 1000 di Parigi con un obiettivo chiaro in mente: avvicinare sempre di più la prima qualificazione in carriera alle Atp Finals. Il carrarino è chiamato a sfidare il connazionale e amico Lorenzo Sonego, vincente per 2-0 al primo turno contro lo statunitense Korda, in un match che vale l’accesso agli ottavi di finale. Il numero 8 al mondo apre la partita vincendo il primo game a servizio, ma poi resta a zero quando a battere è il rivale nel gioco seguente. Sonego prova, infatti, ad aggredire il match nei primi minuti e costringe Musetti ad annullare la prima palla break nel terzo game del primo set, con il toscano che passa quindi al contrattacco e toglie la battuta al collega azzurro. Il classe 2002 sale così sul 3-1, allunga nel quinto game e archivia poi il primo set 6-3, grazie a una risposta fuori misura di Sonego. Il torinese resta però mentalmente nel match e nel secondo set si rifà sotto. Prima annulla due palle break e poi toglie il servizio a Musetti, grazie a un doppio fallo decisivo del carrarino, portandosi in vantaggio 5-3 e andando quindi a vincere 6-3. Si decide allora tutto nel terzo set, dove Sonego parte benissimo.