Tennis, Atp Parigi: Djokovic soffre ma batte Griekspoor

PARIGI BERCY

Nole si impone in tre set e in rimonta sull'olandese. Tsitsipas elimina Zverev, Rublev-de Minaur ai quarti



© Getty Images Soffre ma vola ai quarti di finale dell'Atp di Parigi Novak Djokovic, che si impone in tre set e in rimonta sull'olandese Tallon Griekspoor: finisce 4-6, 7-6(2), 6-4 per il numero uno al mondo. Il ritiro di Sinner permette ad Alex de Minaur di qualificarsi per la sfida con Andrey Rublev, che supera Van de Zandschulp con un doppio 6-3. Stefanos Tsitsipas batte 7-6(2), 6-4 Zverev e lancia la sfida a Khachanov, che batte Safiullin.

Un passaggio del turno tutt'altro che scontato, a dimostrazione che le sorprese nell'Atp di Parigi sono dietro l'angolo. Novak Djokovic, però, non cede come Alcaraz e Medvedev e si impone in rimonta su Tallon Griekspoor, ribaltando l'iniziale svantaggio e imponendosi 4-6, 7-6(2), 6-4. Eppure, l'avvio del serbo è incoraggiante, dato che vola subito sul 3-0, ma dal 4-2 l'olandese trova quattro game di fila e chiude il set con il punteggio di 6-4.

Nonostante sei palle break, equamente distribuite, nel secondo parziale Nole deve entrare nella solita modalità "invincibile al tie-break": netto 7-2 e tutto in parità. Nel terzo e decisivo set, Nole strappa il servizio sul 2-2, ma Griekspoor risponde e trova il 4-4. La reazione del serbo è clamorosa: otto punti di fila. Prima si prende il turno in battuta lasciando a zero l'avversario e, al momento di servire per il match, fa lo stesso.

Il ritiro di Sinner spalanca le porte dei quarti di finale anche ad Alex de Minaur: l'australiano, senza giocare, si qualifica così per il match contro Andrey Rublev, che si libera in due set di Botic Van de Zandschulp con un doppio 6-3. Nell'altro lato del tabellone, i due quarti di finale sono Hurkacz-Dimitrov e Tsitsipas-Khachanov. Il polacco si libera senza troppi problemi (6-4, 6-3) dell'argentino Francisco Cerundolo, mentre il bulgaro passeggia (doppio 6-2) sul kazako Alexander Bublik. Infine, l'ellenico batte in due set Zverev, steso con il punteggio di 7-6(2), 6-4, e lancia la sfida al russo Karen Khachanov, che batte in rimonta (4-6, 6-4, 6-2) il connazionale Safiullin, giustiziere di Alcaraz.