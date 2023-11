Sinner abbandona Parigi-Bercy: polemiche per il match notturno con McDonald 

Giocare oltre le due di notte è inaccettabile anche per Jannik Sinner. In polemica con la decisione degli organizzatori di fissare il suo match dopo la mezzanotte, il tennista azzurro ha deciso di abbandonare il Master 1000 di Parigi-Bercy e di dare forfait in vista degli ottavi di finale contro Alexander De Minaur. Dopo aver superato al secondo turno l'americano Mackenzie McDonald l'altoatesino sarebbe dovuto tornare in campo alle 17.30 non avendo a dispetto del suo avversario che ha terminato la propria sfida nel primo pomeriggio.