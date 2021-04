Tennis, Atp Montecarlo: Tsitsipas agli ottavi, bene Bautista

MASTERS 1000

Il greco e lo spagnolo battono rispettivamente Karatsev e Frits e accedono al turno successivo. Ok anche Ruud e Dimitrov

Stefanos Tsitsipas vola agli ottavi di finale dell’Atp Montecarlo. Il numero 5 al mondo supera in due set il russo Aslan Karatsev: finisce 6-3, 6-4 a favore del tennista greco. In due parziali si qualifica anche Roberto Bautista Agut (n.11 del ranking Atp): lo statunitense Taylor Fritz è piegato 6-2, 7-5. Bene anche il bulgaro Grigor Dimitrov, che batte 6-3, 6-4 il tedesco Jan-Lennard Struff; il norvegese Casper Ruud ha la meglio contro Holger Rune. Getty Images

Esordio positivo per Stefanos Tsitsipas a Montecarlo. Il greco ha la meglio contro Aslan Karatsev, che aveva eliminato Lorenzo Musetti nel turno precedente. Il russo sceglie di giocare un tennis aggressivo e compie diversi errori forzati; il numero 5 al mondo ne approfitta per salire sul 3-1 e mantenere sempre il buon margine fino al 6-3 con il quale si chiude il primo set. Copione pressoché simile nel secondo parziale, quando Tsitsipas strappa il servizio nel terzo game per poi volare nuovamente sul 3-1. Da quel momento in poi entrambi tengono la propria battuta e l’ellenico s’impone così sul 6-4 in un’ora e 25 minuti.

Per quanto riguarda altri big impegnati in questa giornata, Roberto Bautista Agut stende anche lui in due set Taylor Fritz e si qualifica per i sedicesimi di finale. Termina infatti 6-2, 7-5 a favore dello spagnolo numero 11 al mondo, che ottiene due break contro lo statunitense nel primo set, scivolato via senza troppo problemi. Nel secondo, invece, il match rimane in perfetto equilibrio fino all’undicesimo game, quando Bautista strappa un altro servizio per poi servire per il match. Grigor Dimitrov (n.17 al mondo) ha la meglio contro il tedesco Jan-Lennard Struff: finisce 6-3, 6-4 per il bulgaro. Il canadese Félix Auger-Aliassime (21) perde 7-6(3), 6-1 contro il cileno Cristian Garin (24). Il norvegese Casper Ruud ha la meglio 6-2, 6-1 nel derby scandinavo contro il danese Holger Rune. Successi, infine, anche per Evans e Pella rispettivamente contro Lajovic e Pouille; Mannarino è eliminato da Delbonis.

