Tennis, Atp Montecarlo: Fognini, Cecchinato, Caruso e Sinner al 2° turno

MASTERS 1000

La giornata si tinge di azzurro, per Sinner adesso c’è Djokovic

È grande Italia a Montecarlo. Jannik Sinner, Fabio Fognini e Marco Cecchinato hanno staccato il pass per il secondo turno al 'Rolex Monte-Carlo Masters', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Sinner regna sul Campo dei Principi. L'azzurro, n.22 ATP (ennesimo best ranking), ha inaugurato con una vittoria la sua prima partecipazione al torneo monegasco. Sarà lui il primo avversario del numero uno del mondo Novak Djokovic, che incontrerà per la prima volta in carriera. L'altoatesino ha sconfitto 6-3 6-4, in un'ora e 23 minuti, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.46 del ranking, semifinalista la scorsa settimana a Marbella e finalista a Monte-Carlo 2017, stoppato dal connazionale Nadal. Getty Images

Inizia in salita il match di Sinner: un doppio fallo e un errore di diritto facilitano il break dello spagnolo nel primo game. Gradualmente, però, Sinner trasforma la partita. Tiene meglio sulla diagonale sinistra, gioca profondo con il diritto dal centro, guadagna campo. Così firma due break consecutivi e dallo 0-2 vola sul 5-2. E' autorevole l'azzurro anche nel turno di battuta con cui conclude il primo set. Ramos, sempre più frustrato, cede il servizio nel primo turno di battuta del secondo set. L'errore di rovescio sulla palla break evidenzia la frustrazione dello spagnolo. Sinner è invece visibilmente padrone della partita, sicuro e in fiducia negli scambi da fondo. L'azzurro salva due chance di controbreak nel quarto game, la seconda con un ace, poi conclude il gioco con una magistrale palla corta. Il diciannovenne di San Candido non rischia più nei suoi turni di battuta e chiude al secondo match point, firmando la nona vittoria in un Masters 1000, la quinta contro un avversario mancino.

Sul Campo Ranieri III il campione in carica Fabio Fognini, n.18 ATP e 15esima testa di serie, ha iniziato la difesa del titolo superando 62 75, in un'ora e 25 minuti, il serbo Miomir Kecmanovic, n.47 del ranking. Tra il 33enne di Arma di Taggia ed il 21enne di Belgrado non c'erano precedenti. Il ligure ha iniziato perdendo la battuta in avvio ma non solo si è rimesso subito in carreggiata ma ha infilato cinque giochi di fila (5-1). Nel settimo game ha ceduto la battuta più che altro per distrazione ma in quello successivo, dopo aver annullato una chance del 5-3 al suo avversario ha chiuso il primo set per 6-2, dimostrando di trovarsi perfettamente a suo agio sulla terra monegasca, anche se un po' allentata dalla pioggia di lunedì. Fabio ha preso un break di vantaggio anche in avvio si seconda frazione (2-0) ma lo ha restituito subito (2-1) e nel settimo gioco è stato lui a cedere nuovamente la battuta. In quello successivo - durato 12 punti - Fognini ha rischiato di andare sotto 5-3 ma grazie ad uno splendido diritto lungo linea ha riagguantato il serbo sul 4 pari e poi è stato lui a salire 5-4. Nell'undicesimo gioco Fabio ha strappato di nuovo la battuta a Kecmanovic e in quello successivo ha archiviato la pratica al secondo match-point (7-5). Fognini troverà al secondo turno l'australiano Jordan Thompson, n.63 del ranking: Fabio ha vinto in cinque set l'unico precedente con il 26enne di Sydney, disputato al secondo turno degli Australian Open del 2020.

E Sul Campo 9 successo anche di Marco Cecchinato, n.92 ATP, che si è sbarazzato per 64 63, in un'ora e 28 minuti, del tedesco Domink Koepfer, n.56 del ranking, in una sfida tra qualificati. Nel primo set 'Ceck', che a Monte-Carlo vanta gli ottavi nel 2019, ha strappato la battuta al 26enne di Furtwangen nel quarto gioco salendo poi 4-1 dopo aver salvato due palle per il contro-break. Koepfer ha recuperato il break nel settimo gioco e lo ha riagguantato sul 4 pari. Il siciliano ha anche rischiato di andare sotto 5-4, annullando la palla-break con un drop-shot micidiale, ma ha alzato il livello del suo tennis e nel decimo game ha brekkato di nuovo il tedesco chiudendo 6-4. Il 28enne palermitano ha continuato a spingere ed ha preso un break di vantaggio anche in avvio di seconda frazione (3-0), Koepfer ha recuperato (3-2), il siciliano si è ripreso il break di vantaggio (4-2), il tedesco si è rifatto sotto (4-3) ma Marco non si è più distratto (6-3). Cecchinato al secondo turno dovra' vedersela con il belga David Goffin, n.15 del ranking e 11 del seeding: il 30enne di Rocourt è in vantaggio 3-1 nel bilancio dei precedenti.

Anche Salvatore Caruso approda al secondo turno del 'Rolex Monte-Carlo Masters'. L'azzurro, n.89 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha rischiato grosso prima di riuscire ad imporsi in rimonta per 6-7(3) 7-6(5) 6-3, dopo tre ore abbondanti di partita spalmate in due giorni, sul monegasco Lucas Catarina, n.388 del ranking. Eliminato invece Thomas Fabbiano, n.171 del ranking, che ha sfiorato l’impresa ma ha ceduto 6-3 3-6 6-3, in un'ora e 55 minuti, al polacco Hubert Hurkacz, n.16 ATP e 13esima testa di serie, vincitore l'altra settimana a Miami del suo primo Masters 1000 battendo Sinner in finale.