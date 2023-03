Tennis, Atp Miami: Sonego out agli ottavi, vince Cerundolo  

TENNIS

Niente bis azzurro ai quarti: il torinese viene sconfitto in rimonta dall'argentino (3-6, 6-3, 6-2) e saluta il Masters 1000. Resta in corsa solo Sinner

© Getty Images Non c'è bis per l'Italia nei quarti del Masters 1000 di Miami, che ieri avevano visto qualificarsi Jannik Sinner. Nella notte italiana, infatti, Lorenzo Sonego subisce la bruciante rimonta dell'argentino Francisco Cerundolo: dopo aver vinto il primo set 6-3, l'azzurro perde nettamente i restanti parziali col punteggio di 6-3, 6-2. Il piemontese, che rientrerà nei primi 50 al mondo, saluta così il torneo agli ottavi e non sfiderà Khachanov.

Sonego saluta il torneo agli ottavi e non raggiunge Sinner nel turno successivo. La notte statunitense non porta fortuna al torinese, sconfitto in tre set dall'argentino Francisco Cerundolo (3-6, 6-3, 6-2), 31° nel ranking Atp. L'azzurro vince il primo parziale col punteggio di 6-3, conquistando quattro game consecutivi e spezzando la resistenza di Cerundolo, che però alza il suo livello in seguito. I suoi colpi pesanti e i pochissimi errori, a differenza del precedente set, mandano in tilt l'azzurro e regalano un bel margine all'argentino nel secondo parziale. Cerundolo lo sfrutta e vince 6-3, per poi ripetersi nel terzo e decisivo set (6-2): Sonego, che rientrerà nei primi 50 al mondo, alza bandiera bianca e saluta il torneo. Ai quarti andrà l'argentino, già semifinalista l'anno scorso, che sfiderà Karen Khachanov.

LE ALTRE SFIDE

La sorpresa arriva proprio da Khachanov (14) che in uno degli ottavi di finale più attesi elimina Stefanos Tsitsipas: bastano due set per sconfiggere il greco col punteggio di 7-6, 6-4. Combattutissimo il primo, che arriva al tiebreak vinto 7-4 dal russo, mentre nel secondo Tsitsipas prova a resistere e si deve arrendere sul 6-4. Saluta il torneo la testa di serie numero due, mentre avanza il favorito Alcaraz, che elimina in due set Paul (6-4, 6-4). Nelle restanti sfide, Fritz (9) elimina Rune (7) col punteggio di 6-3 6-3, mentre la sorpresa Eubanks vince con Mannarino una sfida interminabile: numerose interruzioni per pioggia e due tiebreak (7-6, 7-6). Infine, avanza Medvedev che sconfigge in due set Halys (6-4, 6-2). Il tabellone dei quarti vede dunque Alcaraz contro Fritz e Sinner contro Ruusuvuori (giustiziere di van de Zandschulp) nella parte alta, con due sfide intriganti nella parte bassa: Khachanov sfiderà Cerundolo, Eubanks affronterà Medvedev.