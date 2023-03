Tennis, Atp Miami: Sinner vola ai quarti, Rublev battuto in due set

ATP MIAMI

L’altoatesino domina il russo con il punteggio di 6-2, 6-4 in poco più di un’ora di gioco

© Getty Images Negli ottavi di finale del Master 1000 di Miami Jannik Sinner trionfa contro Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-4 in poco più di un’ora di gioco. L’altoatesino è perfetto nel primo set, con due break consecutivi. Il russo è più preciso con le prime al servizio nel secondo set, ma Sinner riesce comunque chiudere con il 6-4. Jannik vola ai quarti di finale, dove troverà il vincente della sfida tra Ruusuvuori e Van De Zandschlup.

È un Sinner in formato Grande Slam quello visto negli ottavi di finale del Master 1000 di Miami. L’altoatesino schianta Rublev in due set con il punteggio di 6-2, 6-4, in poco più di un’ora di gioco. Un primo set magistrale, dove Sinner parte fortissimo e mette in campo i suoi miglioramenti, soprattutto nella gestione dei colpi sotto rete. Due break consecutivi che spezzano il ritmo e la fiducia di Rublev, che si deve arrendere con percentuali molto basse di punti sulla seconda battuta. Il russo viene liquidato 6-2 dopo poco più di mezzora.

In avvio di secondo set Rublev è più preciso nelle sue prime, riuscendo a gestire meglio il servizio. Nel quinto gioco Sinner sfiora il break decisivo, ma l’appuntamento è solo rimandato: il numero 6 in classifica Atp sbaglia il dritto decisivo sul 3-3 (30-40), regalando di fatto il punto break a Sinner per il 4-3. Nel finale gli errori sono pochi, da una parte e dall’altra, con Sinner che riesce a chiudere sul 6-4, volando ai quarti di finale. Nella prossima sfida incontrerà il vincente dell’incontro tra Ruusuvuori e Van De Zandschlup, con il pericolo Alcaraz nella potenziale semifinale.

SINNER: "OTTIMO LIVELLO, AVANTI COSI'"

Dopo la netta vittoria contro Rublev, Jannik Sinner è soddisfatto della prestazione. "Provo tutto i giorni a fare del mio meglio, Rublev non era un avversario facile perché serve bene e tira forte -ha spiegato a fine aprtita l'azzurro -. Dovevo cambiare il mio tipo di gioco, l'ho fatto e ho servito anche meglio". "Oggi il mio livello era ottimo, mi sono sentito bene. Dal punto di vista del servizio è' stato il match in cui ho servito meglio - ha aggiunto -. Ho cercato di cambiare tattica, ho cercato di essere più aggressivo di lui". "Sono soddisfatto, andiamo avanti cosi'", ha concluso Sinner.