Tennis, Atp Miami: Bolelli e Vavassori vincono il titolo nel doppio

La prima volta non si scorda mai: Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il primo Masters 1000 nella loro carriera, nel torneo doppio di Miami gli azzurri trionfano in finale contro il britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliovaara. Pronti via e gli italiani trovano subito un break, nel primo game del set iniziale. I loro avversari (numero 4 come coppia del ranking Atp) inseguono e cercano di tornare in parità, ma gli azzurri mantengono il vantaggio fino al definitivo 6-4 dopo quaranta minuti di gioco (l'inglese e lo scandinavo annullano anche tre palle break sul 5-3). Simone e Andrea fanno copia e incolla anche all’inizio del parziale successivo: altro break nel primo gioco per provare a scappare via. Sul 4-2 Patten e Heliovaara crollano definitivamente: secondo turno di battuta strappato nel corso del set per andare sul 5-2 e chiudere a servizio con il 6-2 che significa 2-0 e titolo conquistato (dopo un’ora e dodici minuti totali). Primo successo nei tornei 1000 per la coppia Bolelli-Vavassori.