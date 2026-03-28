Tennis, Atp Miami: Bolelli e Vavassori vincono il titolo nel doppio
Simone e Andrea piegano la coppia Heliovaara-Patten 6-4, 6-2: è il primo Masters 1000 del duo azzurro
© Getty Images
Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il titolo del Masters 1000 di Miami nel torneo di doppio: la coppia azzurra in finale piega il duo composto dal britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliovaara con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e dodici minuti di gioco. Un break nel primo set e due nel secondo per portare a casa il primo torneo 1000 della coppia azzurra, dopo i tanti tentativi degli scorsi anni.
La prima volta non si scorda mai: Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il primo Masters 1000 nella loro carriera, nel torneo doppio di Miami gli azzurri trionfano in finale contro il britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliovaara. Pronti via e gli italiani trovano subito un break, nel primo game del set iniziale. I loro avversari (numero 4 come coppia del ranking Atp) inseguono e cercano di tornare in parità, ma gli azzurri mantengono il vantaggio fino al definitivo 6-4 dopo quaranta minuti di gioco (l'inglese e lo scandinavo annullano anche tre palle break sul 5-3). Simone e Andrea fanno copia e incolla anche all’inizio del parziale successivo: altro break nel primo gioco per provare a scappare via. Sul 4-2 Patten e Heliovaara crollano definitivamente: secondo turno di battuta strappato nel corso del set per andare sul 5-2 e chiudere a servizio con il 6-2 che significa 2-0 e titolo conquistato (dopo un’ora e dodici minuti totali). Primo successo nei tornei 1000 per la coppia Bolelli-Vavassori.