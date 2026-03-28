Sinner a Monte Carlo può tornare n.1, tutti gli scenari per il sorpasso ad Alcaraz

Jannik Sinner vede il numero 1 della classifica Atp e lo mette nel mirino. Grazie alla vittoria su Zverev, l'azzurro ha centrato la finale di Miami e se dovesse vincere in Florida e poi anche a Monte Carlo, supererebbe Carlos Alcaraz a prescindere dai risultati dello spagnolo. L'attuale numero uno infatti scarterà i 1000 punti della vittoria 2025 nel Principato, mentre Sinner, che era assente per la vicenda Clostebol, ne scarterà zero: vediamo quindi tutti gli scenari possibili per il sorpasso in vetta alla classifica.