TENNIS

Sinner a Monte Carlo può tornare n.1, tutti gli scenari per il sorpasso ad Alcaraz

Con la finale a Miami Jannik recupera altri punti e se farà il Sunshine Double gli basterà vincere nel Principato

28 Mar 2026 - 13:50
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Jannik Sinner vede il numero 1 della classifica Atp e lo mette nel mirino. Grazie alla vittoria su Zverev, l'azzurro ha centrato la finale di Miami e se dovesse vincere in Florida e poi anche a Monte Carlo, supererebbe Carlos Alcaraz a prescindere dai risultati dello spagnolo. L'attuale numero uno infatti scarterà i 1000 punti della vittoria 2025 nel Principato, mentre Sinner, che era assente per la vicenda Clostebol, ne scarterà zero: vediamo quindi tutti gli scenari possibili per il sorpasso in vetta alla classifica.

Se Sinner perde la finale

 In caso di sconfitta contro Lehecka, Alcaraz sarebbe avanti di 1.540 punti e inizierebbe il torneo di Monte Carlo con 540 punti di vantaggio. In questo caso Sinner tornerebbe numero uno se: vincesse il torneo nel Principato e Alcaraz non andasse oltre la semifinale oppure se perdesse la finale e Alcaraz non andasse oltre gli ottavi.

Se Sinner vince a Miami

 In questo caso lunedì l'azzurro sarebbe a 1.190 punti da Alcaraz e inizierebbe il torneo di Monte Carlo a soli 190 punti dallo spagnolo. Vincendo a Miami quindi Sinner tornerebbe numero uno al mondo se: vincesse il torneo nel Principato (indipendentemente dal risultato di Alcaraz), perdesse la finale e lo spagnolo non andasse oltre la semifinale, oppure se uscisse in semifinale e Alcaraz non andasse oltre i quarti.

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