Tennis, Atp Finals Torino: Tsitsipas si ritira dopo tre giochi contro Rune

Dura poco meno di un quarto d’ora la sfida tra Tsitsipas e Rune nel secondo turno del Gruppo A delle Atp Finals di Torino. Il greco è costretto a ritirarsi a causa di un problema alla schiena, concedendo di fatto la vittoria al danese. Tsitsipas comincia addirittura anche molto bene, sfiorando subito il break nel primo gioco (due palle per rubare il servizio annullate da Rune). Il numero 6 del ranking tiene (non senza fatiche) il turno di battuta successivo, e va poi sotto 2-1 con il servizio del danese.

Dopo il time-out medico arriva la clamorosa decisione: ritiro a causa di un dolore alla schiena dopo soli tre giochi, tra i fischi incessanti del pubblico. Punti fondamentali nel girone di Sinner e Djokovic per Rune, comunque deluso dal fatto di non disputare la sfida. L’incontro è stato sostituito da un match di esibizione tra Hurkacz e Fritz.

I fischi e le scuse ai tifosi

Tre game, il ritiro e i fischi. Dopo il clamoroso forfait alle Finals, Stefanos Tsitsipas si scusa con i tifosi presenti al Pala Alpitour. "Le mie scuse ai tifosi per quanto accaduto - ha dichiarato il greco a fine partita -. Ho svolto numerose visite negli scorsi giorni e i dottori mi avevano dato il semaforo verde per giocare". "Sono sceso in campo e ho fatto quello che potevo ma non è andata bene", ha aggiunto.