Tennis, Atp Finals: de Minaur batte Fritz, assist a Musetti

FRITZ-DE MINAUR 0-2

Alex de Minaur chiude il suo girone con la sua prima vittoria alle Atp Finals 2025. All'Inalpi Arena, l'australiano gioca una grande partita contro Taylor Fritz, che invece resta a una vittoria, quella ottenuta proprio contro Lorenzo Musetti. Che il numero 7 al Mondo è in giornata lo si capisce subito, perché anche nell'equilibrato primo set è lui a passare in vantaggio, con la palla break che gli vale il 3-1. Lo statunitense, però, rientra subito (3-3), anche se sul 5-5 deve difendere una palla break dal sapore di set point. Si va sul 6-6 e al tie-break domina de Minaur, che vola sul 6-1 e al terzo tentativo (7-3) si porta in vantaggio. E nel secondo l'australiano fa ancora meglio, perché strappa subito il servizio e si porta sul 3-0. Fritz non riesce in nessun modo a recuperare, anzi deve più stare attento a limitare i danni, dato che sul 5-2 il numero 7 della classifica Atp ha il suo primo match point sul servizio dell'avversario. Tutto rimandato, ma inutilmente, al turno in battuta per Alex de Minaur, che pur sotto 0-30 non sbaglia e si impone 7-6(3), 6-3.