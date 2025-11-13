Logo SportMediaset

Tennis
ATP FINALS

Tennis, Atp Finals: de Minaur batte Fritz, assist a Musetti

L'australiano supera l'americano 7-6(3), 6-2: per andare in semifinale il toscano deve battere Alcaraz

13 Nov 2025 - 16:26
© Getty Images

© Getty Images

Dalle Atp Finals arriva una buona notizia per Lorenzo Musetti, impegnato in serata contro Carlos Alcaraz. Nell'altro match del girone, infatti, Alex de Minaur batte in due set Taylor Fritz, che aveva superato l'italiano al debutto, e lo elimina dal torneo: finisce 7-6(3), 6-2 in favore dell'australiano, che si aggiudica il primo set al tie-break e domina il secondo. Sarà ora decisiva la sfida tra il toscano e lo spagnolo, che se vince chiude il 2025 da numero 1 al Mondo.

Se Musetti dovesse battere Alcaraz si qualificherebbe come primo del gruppo Jimmy Connors davanti allo spagnolo, indipendentemente dal numero di set disputati; se invece dovesse perdere saluterebbe la competizione e i due qualificati sarebbero Alcaraz da primo e De Minaur da secondo. Carlitos è dunque già certo della qualificazione.

FRITZ-DE MINAUR 0-2
Alex de Minaur chiude il suo girone con la sua prima vittoria alle Atp Finals 2025. All'Inalpi Arena, l'australiano gioca una grande partita contro Taylor Fritz, che invece resta a una vittoria, quella ottenuta proprio contro Lorenzo Musetti. Che il numero 7 al Mondo è in giornata lo si capisce subito, perché anche nell'equilibrato primo set è lui a passare in vantaggio, con la palla break che gli vale il 3-1. Lo statunitense, però, rientra subito (3-3), anche se sul 5-5 deve difendere una palla break dal sapore di set point. Si va sul 6-6 e al tie-break domina de Minaur, che vola sul 6-1 e al terzo tentativo (7-3) si porta in vantaggio. E nel secondo l'australiano fa ancora meglio, perché strappa subito il servizio e si porta sul 3-0. Fritz non riesce in nessun modo a recuperare, anzi deve più stare attento a limitare i danni, dato che sul 5-2 il numero 7 della classifica Atp ha il suo primo match point sul servizio dell'avversario. Tutto rimandato, ma inutilmente, al turno in battuta per Alex de Minaur, che pur sotto 0-30 non sbaglia e si impone 7-6(3), 6-3.

tennis
atp finals

