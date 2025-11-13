NUOVA CAMPAGNA "Sound of Us”: le Anthem Jacket di Macron incontrano la musica

Si chiama “Sound of Us” la nuova campagna firmata da Macron, il brand italiano leader internazionale nello sportswear, che questa volta sceglie la musica come linguaggio per raccontare la propria visione del design e dell’identità. Le protagoniste di questa campagna sono le Anthem Jacket: capi iconici che le squadre professionistiche indossano nel momento di entrare in campo e rappresentano il rito collettivo che precede la performance. Per celebrare la loro unicità, Macron ha deciso di coinvolgere cinque musicisti del progetto BOSCO STUDIO, tra cui tre compositori, che per l’occasione hanno scritto, suonato e performato un brano originale: il “Macron Anthem”. Attraverso “Sound of Us”, Macron esplora il punto di incontro tra design, identità e suono, mostrando come il linguaggio estetico del brand possa dialogare con la cultura contemporanea anche in mondi diversi da quello prettamente sportivo. Le Anthem Jacket protagoniste dello shooting appartengono a cinque club internazionali sponsorizzati dal brand bolognese: cinque giacche, cinque culture, cinque strumenti, per un’unica sinfonia visiva e sonora firmata Macron.