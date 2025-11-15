Tennis, Atp Finals: Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale

Non ci saranno italiani nella finale del doppio alle Atp Finals: Simone Bolelli e Andrea Vavassori non riescono a centrare l'accesso all'atto conclusivo dell'Inalpi Arena, perdendo senza troppe repliche contro Heliovaara e Patten. Il finlandese e il britannico si impongono 6-4, 6-3 rischiando davvero poco, se non nulla. Il primo break della partita per lo scandinavo e il 29enne di Colchester arriva già al terzo game ed è quello decisivo: 3-1 che diventa 6-4. Il problema è che nel secondo i due azzurri fanno ancora più fatica, perché nel giro di due turni in battuta subiscono ben sei palle break: una vale nuovamente il 3-1 in favore di Heliovaara e Patten, che poi hanno anche tre occasioni per andare sul 4-1. Si resta però 3-2 ed è lì che Bolelli e Vavassori hanno l'unica occasione di rimettere tutto in parità: la coppia numero 2 della classifica in doppio, però, annulla la palla break e resta avanti. Poi, al nono game, si chiudono i giochi: 15-40 per il finlandese e l'inglese. I padroni di casa riescono ad annullare solo uno dei due match point, così al secondo tentativo è 6-4, 6-4 per Heliovaara e Patten. Ora, la finalissima che sarà a prescindere contro due britannici: o i numeri 1 Cash e Glasspool oppure Salisbury e Skupski. Bolelli e Vavassori, invece, devono resettare e concentrarsi sull'altro grande appuntamento: la Coppa Davis con l'Italia.