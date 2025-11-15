Bezzecchi in pole a Valencia, qualifica da incubo per Bagnaia

È del pilota italiano di Aprilia Racing l'ultima pole della stagione al "Ricardo Tormo" di Chestedi Stefano Gatti
© Getty Images
Marco Bezzecchi sigla una straordinaria pole position a Valencia, chiudendo il suo timer attack in un minuto, 28 secondi e 809 millesimi. In prima fila nella Sprine e nel GP della Comunità Valenciana ci sono Alex Marquez con la Ducati Gresini a soli 26 millesimi e Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici VR46 A 44 millesimi dalla vetta. Per Bezzecchi è la seconda pole consecutiva e della nona nella premier class. Dalla seconda fila scattano Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) promosso con il miglior tempo dal Q1, Pedro Acosta con la KTM Red Bull e Fabio Quartararo con la Ducati Monster.
Quinta fila per Luca Marini con la Honda HRC (prima vittima del taglio del Q1), per il test rider della Honda stessa Aleix Espargaro e per Brad Binder con la seconda KTM factory. Partenza dall'interno della sesta fila per Francesco Bagnaia, vittima di un problema tecnico (forse legato alla benzina) che lo lascia a piedi nel momento più caldo del Q1, provocando la rabbia del tre volte campione del mondo e un'atmosfera di grande tensione nel garage Ducati Lenovo. A fianco di Bagnaia il campione in carica Jorge Martin (al suo rientro con l'Aprilia) e Miguel Oliveira con la Yamaha Pramac. Settima fila per Alex Rins con la Yamaha Monster e per le due KTM Tech3 di Enea Bastianini e dell'altro rientrante Maverick Vinales.