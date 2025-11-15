Bezzecchi in pole a Valencia, qualifica da incubo per Bagnaia

Marco Bezzecchi sigla una straordinaria pole position a Valencia, chiudendo il suo timer attack in un minuto, 28 secondi e 809 millesimi. In prima fila nella Sprine e nel GP della Comunità Valenciana ci sono Alex Marquez con la Ducati Gresini a soli 26 millesimi e Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici VR46 A 44 millesimi dalla vetta. Per Bezzecchi è la seconda pole consecutiva e della nona nella premier class. Dalla seconda fila scattano Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) promosso con il miglior tempo dal Q1, Pedro Acosta con la KTM Red Bull e Fabio Quartararo con la Ducati Monster.