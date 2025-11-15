Sinner soffre e poi vola in finale a Torino: De Minaur battuto 7-5, 6-2

Jannik Sinner conquista la terza finale consecutiva delle ATP Finals. Qualificatosi come primo nel gruppo Borg, il tennista altoatesino ha battuto Alex De Minaur 7-5, 6-2 in un'ora e 52 minuti. Con quella di oggi, l'azzurro è alla quarta vittoria contro l'australiano in altrettanti incontri disputati nel 2025. Il numero 2 al mondo diventa il terzo giocatore capace di raggiungere la finale in tutti e quattro gli Slam e alle ATP Finals nella stessa stagione, dopo Federer (2006 e 2007) e Djokovic (2015 e 2023). Per scoprire l'avversario di Jannik bisognerà attendere l'altra semifinale tra Alcaraz e Auger-Aliassime in programma questa sera.