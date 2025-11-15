Atp Finals, Sinner si prende la finale: "Sarà dura, ma per fortuna gioco in casa"

Jannik Sinner è in finale alle ATP Finals per la terza edizione consecutiva del torneo. Il numero uno del tennis italiano ha battuto in semifinale l'australiano De Minaur in due set, sempre superato in 13 confronti. "È stata una partita molto difficile soprattutto all'inizio perché Alex ha servito molto bene - ha commentato Sinner -. Nel secondo set ho cercato di alzare il livello e sono riuscito a rubargli il servizio velocemente, trovando la giusta fiducia".