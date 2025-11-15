Logo SportMediaset

Tennis
Atp Finals, Sinner si prende la finale: "Sarà dura, ma per fortuna gioco in casa"

L'altoatesino ha superato De Minaur: "Partita difficile, poi nel secondo set ho alzato il livello"

di Max Cristina
15 Nov 2025 - 18:35
Jannik Sinner è in finale alle ATP Finals per la terza edizione consecutiva del torneo. Il numero uno del tennis italiano ha battuto in semifinale l'australiano De Minaur in due set, sempre superato in 13 confronti. "È stata una partita molto difficile soprattutto all'inizio perché Alex ha servito molto bene - ha commentato Sinner -. Nel secondo set ho cercato di alzare il livello e sono riuscito a rubargli il servizio velocemente, trovando la giusta fiducia".

Sono nove i successi di fila dell'altoatesino alle Finals di Torino: "Per tutti noi è l'ultimo torneo dell'anno, siamo tutti stanchi e ho la fortuna di avere il pubblico dalla mia parte che mi dà una spinta in più. Giocare in casa è speciale, la finale sarà molto difficile ma sono molto contento di poterla giocare in Italia".

"Ho giocato un buon tennis - ha proseguito - anche se nel primo set ci sono stati degli alti e bassi. Ovviamente sono molto contento di aver raggiunto la finale". Nell'ultimo atto uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime: "Li conosco molto bene entrambi. Felix quando serve bene mi sa mettere in difficoltà, Carlos lo conosciamo tutti. Stasera mi rilasso perché è importante anche quello, andrò a cena e poi domani vedremo come andrà".

Poi in conferenza stampa, Jannik Sinner ha scherzato sull'assenza dei genitori: "Se verrà qualcuno della mia famiglia in finale? Oggi c'era mio fratello, papà e mamma non credo vengono, hanno un po' di cose da fare a casa, evidentemente più importanti. Mi auguro che domani sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto e per far questo servono due giocatori in forma. Speriamo sia così domani, poi che vinca i migliore. Sarà una bella partita".

© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

