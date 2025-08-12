Tennis, Atp Cincinnati: Sinner vola agli ottavi, Sonego out con Fritz

Tutto abbastanza facile per Jannik Sinner, che in un’ora e quarantanove minuti supera Gabriel Diallo e accede agli ottavi dell’Atp di Cincinnati. Il canadese parte molto bene, con il numero uno al mondo che viene sorpreso e concede addirittura un break in avvio del primo set. Sotto 0-2 però Jannik cambia marcia: tre turni di battuta strappati consecutivamente e sei game vinti in controllo totale, annullando anche un paio di palle break sul 5-2. La seconda partita è decisamente più equilibrata: i due tengono il servizio fino al 6-6, con il canadese che riesce anche ad annullare una palla break sul 5-5. Al tie-break Diallo prova un clamoroso allungo sul 4-2, dando del filo da torcere a Sinner, che però torna sotto e va a chiudere con l’8-6 che vale il 7-6 del definitivo 2-0. Eliminato un combattivo Diallo, Sinner raggiunge Mannarino agli ottavi di finale.



Deve invece arrendersi a un passo dagli ottavi Lorenzo Sonego, sconfitto 2-0 in due ore nette per mano di Taylor Fritz. Il primo set è molto equilibrato, con i due che tengono il turno di battuta senza quasi mai rischiare. Sul 6-5 in favore dell’americano Lorenzo annulla due set point, portando la sfida al tie-break: l’azzurro parte anche bene nel mini-parziale decisivo (3-1), ma viene rimontato e sorpassato per il 7-4 che vale il 7-6 dell’1-0. Dopo una pausa dovuta ad un blackout, l’incontro riprende e Sonego fatica a restare nel match: annulla due palle break nei primi giochi del secondo parziale, senza mai impensierire Fritz. L’americano strappa il servizio all’italiano poi sul 5-5, andando sul 6-5 e chiudendo nel suo turno di battuta con il 7-5 che archivia la pratica. Fritz raggiunge Atmane agli ottavi, eliminato Sonego.

