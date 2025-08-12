Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP CINCINNATI

Tennis, Atp Cincinnati: Sinner vola agli ottavi, Sonego out con Fritz

Jannik regola 2-0 il canadese Diallo (6-2, 7-6), Lorenzo ko 2-0 con lo statunitense

12 Ago 2025 - 07:44
© Getty Images

© Getty Images

Il numero uno al mondo Jannik Sinner raggiunge senza troppi problemi gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati: l’altoatesino supera 2-0 il canadese Gabriel Diallo in poco meno di due ore di gioco, con il punteggio di 6-2, 7-6(6). Ora per l’azzurro c’è Mannarino al turno successivo. Nulla da fare invece per Lorenzo Sonego, che deve arrendersi dopo due ore contro Taylor Fritz: lo statunitense si impone con il punteggio di 7-6(4), 7-5.

Tutto abbastanza facile per Jannik Sinner, che in un’ora e quarantanove minuti supera Gabriel Diallo e accede agli ottavi dell’Atp di Cincinnati. Il canadese parte molto bene, con il numero uno al mondo che viene sorpreso e concede addirittura un break in avvio del primo set. Sotto 0-2 però Jannik cambia marcia: tre turni di battuta strappati consecutivamente e sei game vinti in controllo totale, annullando anche un paio di palle break sul 5-2. La seconda partita è decisamente più equilibrata: i due tengono il servizio fino al 6-6, con il canadese che riesce anche ad annullare una palla break sul 5-5. Al tie-break Diallo prova un clamoroso allungo sul 4-2, dando del filo da torcere a Sinner, che però torna sotto e va a chiudere con l’8-6 che vale il 7-6 del definitivo 2-0. Eliminato un combattivo Diallo, Sinner raggiunge Mannarino agli ottavi di finale. 
 
Deve invece arrendersi a un passo dagli ottavi Lorenzo Sonego, sconfitto 2-0 in due ore nette per mano di Taylor Fritz. Il primo set è molto equilibrato, con i due che tengono il turno di battuta senza quasi mai rischiare. Sul 6-5 in favore dell’americano Lorenzo annulla due set point, portando la sfida al tie-break: l’azzurro parte anche bene nel mini-parziale decisivo (3-1), ma viene rimontato e sorpassato per il 7-4 che vale il 7-6 dell’1-0. Dopo una pausa dovuta ad un blackout, l’incontro riprende e Sonego fatica a restare nel match: annulla due palle break nei primi giochi del secondo parziale, senza mai impensierire Fritz. L’americano strappa il servizio all’italiano poi sul 5-5, andando sul 6-5 e chiudendo nel suo turno di battuta con il 7-5 che archivia la pratica. Fritz raggiunge Atmane agli ottavi, eliminato Sonego.
 

sinner
sonego
cincinnati

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

Pietrangeli deve far i conti con l'età: "Ho sconfitto il cancro, ma non la vecchiaia. Vorrei un giorno senza dolore"

Paura a Cincinnati: Rinderknech va ko per il caldo torrido

Il servizio e l'altezza: ecco le armi di Diallo per fermare Sinner al Masters 1000 di Cincinnati

Sinner contro Alcaraz anche a golf? "No, è troppo forte per me..."

Roger Federer torna in campo: a ottobre esibizione in doppio a Shanghai

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:53
Masters 1000 di Cincinnati, Sinner e quell'urlo agli allenatori: "Andiamo al campo"
09:49
Italia, Spalletti scommette su Gattuso: "Centrerà la qualificazione Mondiale"
09:25
Il Napoli continua sugli esterni: tutto fatto per Gutierrez, distanza per Juanlu
09:21
Morata, duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"
09:03
Roma, torna di moda Ezzalzouli