Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP 250 ATENE

Tennis, Atp 250 Atene: Musetti vola in finale e continua a sognare le Finals

Lorenzo piega Korda 2-1 (6-0, 5-7, 7-5): ora la sfida a Djokovic per superare Auger-Aliassime nella Race

di Redazione
07 Nov 2025 - 20:58
© Getty Images

© Getty Images

Lorenzo Musetti accede alla finale del torneo Atp 250 di Atene e continua a sognare le Finals. Il tennista toscano supera lo statunitense Korda 2-1 in poco più di due ore e un quarto, con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5, e dopo aver annullato un match-point all'avversario sul 4-5 del terzo set. Lorenzo raggiunge Novak Djokovic nella sfida per il titolo, dopo il successo del serbo per 2-0 (6-3, 6-4) contro il tedesco Hanfmann. Musetti ha bisogno di vincere il torneo per superare Auger-Aliassime nella Race. "Il livello è stato sempre più alto, sono molto felice per il modo in cui ho lottato e mostrato spirito combattivo - ha detto il fuoriclasse toscano a fine match -. Questo atteggiamento ha pagato, l'obiettivo principale è raggiungere le Finals e voglio essere pronto per vincere il titolo qui domani. Non sono stato fortunato nelle finali negli ultimi anni, ma mi auguro che la storia possa cambiare".

LA PARTITA
Musetti non molla le Finals, batte Korda 2-1 nella semifinale dell’Atp 250 di Atene e insegue il sorpasso ai danni di Auger-Aliassime. Il primo parziale è un assolo di Lorenzo: tre break consecutivi senza mai concedere un break all’avversario, costretto ad arrendersi sul secco 6-0 che vale l’1-0. Le cose cambiano nel secondo set: Musetti annulla subito una palla break, ma è il primo a strappare il servizio al suo rivale per andare sul 4-3. L’americano reagisce con il contro-break del 4-4, con la sfida che si prolunga fino al 6-5. Il toscano non riesce a strappare nemmeno il tie-break, secondo break di Korda per pareggio 1-1 con l’incontro che si decide quindi al terzo. L’equilibrio regna sovrano nel corso del terzo parziale, e nonostante quasi tutti i game arrivino ai vantaggi nessuno riesce ad avere a disposizione una palla break. Solo sul 5-4 lo statunitense ha una chance, ma Lorenzo annulla il match-point e pareggia i conti. Il game successivo è quello decisivo: in bilico e in piena parità arriva il primo break del set, con Musetti che va sul 6-5 e chiude i conti nel suo turno di battuta per il 7-5 che vale il definitivo 2-1. Lorenzo approda in finale, ad attenderlo un Novak Djokovic vittorioso per 2-0 ai danni di Hanfmann (6-3, 6-4). Per accedere alle Atp Finals Musetti deve necessariamente vincere il torneo.

tennis
atp 250
musetti

Ultimi video

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

ATP Finals: sorteggio tosto per Sinner, che attende Musetti per un possibile derby

Coppa Davis, Sinner risponde agli haters: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

Sinner: "Convincere Cahill la sfida più grande, mi vedo con lui un altro anno. Finals speciali"

Lorenzo Musetti al Roland Garros

Musetti alle ATP Finals se: cosa deve fare per qualificarsi

ATP 250 di Atene, Musetti centra la semifinale e avvicina le Finals

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:25
Pisa-Cremonese: le foto del match
22:25
Mondiali canottaggio beach sprint, due bronzi per i doppi U19
21:56
Brutto episodio a Torino, Alcaraz insultato al rientro in hotel: "Scemo"
21:52
De Rossi torna calciatore in EA Sports FC 26
21:47
Rugby, Benetton: tallonatore Maile rinnova fino al 2029