Tennis, Atp 250 Atene: Musetti vola in finale e continua a sognare le Finals

Lorenzo Musetti accede alla finale del torneo Atp 250 di Atene e continua a sognare le Finals. Il tennista toscano supera lo statunitense Korda 2-1 in poco più di due ore e un quarto, con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5, e dopo aver annullato un match-point all'avversario sul 4-5 del terzo set. Lorenzo raggiunge Novak Djokovic nella sfida per il titolo, dopo il successo del serbo per 2-0 (6-3, 6-4) contro il tedesco Hanfmann. Musetti ha bisogno di vincere il torneo per superare Auger-Aliassime nella Race. "Il livello è stato sempre più alto, sono molto felice per il modo in cui ho lottato e mostrato spirito combattivo - ha detto il fuoriclasse toscano a fine match -. Questo atteggiamento ha pagato, l'obiettivo principale è raggiungere le Finals e voglio essere pronto per vincere il titolo qui domani. Non sono stato fortunato nelle finali negli ultimi anni, ma mi auguro che la storia possa cambiare".