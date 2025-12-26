Sci: chi è Giada D'Antonio, la prima sciatrice napoletana che debutterà in Coppa del Mondo a 16 anni

Soprannominata "Black Panther", Giada rappresenta un'anomalia meravigliosa nel panorama degli sport invernali. Nata a Napoli e cresciuta a San Sebastiano al Vesuvio, è figlia di Fabio, dentista napoletano, e Sandra, ex modella di origini colombiane ed ecuadoriane. I suoi primi passi sulla neve non sono avvenuti sulle Alpi, ma sulle piste appenniniche di Roccaraso, difendendo i colori dello Sci Club Vesuvio. Un percorso che ricorda, per certi versi, quello di Alberto Tomba, cittadino prestato alla montagna. E non è un caso che proprio la "Bomba" sia uno dei suoi quattro idoli, insieme alla leggenda Lindsey Vonn, alla regina Mikaela Shiffrin e a Lara Colturi, ammirata per la libertà delle sue scelte.