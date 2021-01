Tennis, Andy Murray positivo al Covid-19: Australian Open a rischio

Andy Murray è risultato positivo al coronavirus e rischia ora di non poter prendere parte agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Lo riferisce la stampa britannica, secondo cui Murray è già in quarantena autoisolato a casa propria ed è comunque in buona salute. Questa settimana Murray avrebbe dovuto recarsi a Melbourne per il primo Grande Slam dell'anno, ma ora dovrà rinviare il viaggio. Murray viaggerà solo quando sarà completamente sicuro e quando gli verrà concesso il permesso appropriato dalle autorità sanitarie e governative competenti.