Tennis, Alcaraz ritirato e infortunato: Sinner si avvicina al numero 2

TENNIS

Lo spagnolo costretto a salutare il torneo 500 a Rio al primo turno contro Thiago Monteiro, il ko costa 300 punti in classifica

Lo spagnolo numero 2 al mondo Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo Atp 500 di Rio de Janeiro, dopo aver dato forfait durante la partita del primo turno contro il brasiliano Thiago Monteiro (n.117) a causa di un infortunio alla caviglia. Favorito del tabellone più importante del Sudamerica, il tennista 20enne ha dovuto interrompere il match dopo due game mostrando visibili segni di sofferenza sul punteggio di 1-1.

“Non so dire qual è l’entità dell’infortunio, farò i test e vedremo se è qualcosa di serio o no. Stando al fisioterapista, non dovrebbe essere nulla di serio. Mi ha detto di provare a giocare qualche game, ma sentivo dolore e non riuscivo a muovermi bene”, ha detto dopo il match Alcaraz, che dopo il ritiro a Rio e i 300 punti persi ha ora un vantaggio di 535 lunghezze su Jannik Sinner.

Lo spagnolo ha ora un paio di settimane di tempo per provare a recuperare, il 6 marzo inizierà il torneo di Indian Wells, primo Masters-1000 della stagione in cui Alcaraz difende il titolo (1000 punti). Se ce la farà, in tabellone troverà anche Sinner, che ha già messo il suo numero 2 nel mirino.

A partire da lunedì Alcaraz avrà 8805 punti, mentre Sinner 8270 (-535), quindi per diventare numero 2 l'azzurro (che difende 'solo' 360 punti) dovrà ottenere un risultato migliore del rivale a Indian Wells.

