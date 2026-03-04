Running, rancesca Biella e Marco Tomasin sono le voci della Wings For Life World Run 2026

Accanto a lui, tra gli Ambassador dell’edizione 2026, ci sarà anche Matteo Casavecchia, giovane romano di nascita, ma genovese d’adozione che ha saputo trasformare un cambiamento radicale in una nuova normalità. Dopo l’incidente che lo ha portato a vivere su una sedia a rotelle, Matteo ha scelto di non fermarsi: oggi la sua quotidianità si divide tra sport, lavoro e attività sui social, dove racconta con ironia e autenticità la sua vita, con uno sguardo particolare alla dimensione di coppia. Nonostante la giovane età, Matteo è già sposato e con la sua voce contribuisce a rendere più consapevole e naturale il racconto della disabilità.



Il 2026 sarà per lui un anno intenso anche sul piano sportivo: tra maggio e luglio parteciperà ai Campionati Italiani estivi di tennis tavolo e nuoto, dimostrando come la passione per lo sport sia rimasta intatta e come l’incidente non abbia mai rappresentato un limite alla sua determinazione.



Dalla prima edizione del 2014 a oggi, la Wings for Life World Run ha coinvolto oltre 1,8 milioni di partecipanti, raccogliendo più di 60 milioni di euro interamente devoluti alla ricerca. Solo nel 2025 sono state 310.719 le persone che hanno preso parte alla corsa globale, contribuendo a raccogliere 8,6 milioni di euro.



La Wings for Life World Run è un evento per tutti: runner esperti, principianti e partecipanti in sedia a rotelle. Si può correre o camminare, ciascuno al proprio ritmo, consapevoli che ogni passo contribuisce a dare speranza a chi convive con una lesione spinale.



Appuntamento, dunque, domenica 10 maggio 2026 ore 13:00 in una delle App Run organizzate in tutta Italia, in una delle Flagship Run nel mondo o ovunque si voglia, perché grazie all’App si può partecipare all’evento globale da qualsiasi luogo.