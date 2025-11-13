Tennis, Alcaraz: "Chiudere il 2025 da numero 1 è eccezionale"

Grazie alla vittoria contro Musetti, Carlos Alcaraz ha preso due piccioni con una fava: si è qualificato alle semifinali da primo del girone, ha evitato lo scontro con Jannik Sinner e ha chiuso l'anno al primo posto mondiale comunque vadano a finire le Atp Finals. Nella consueta intervista a caldo a bordo campo, il fuoriclasse spagnolo non ha nascosto la sua grande soddisfazione. "Essere numero uno al mondo è sempre un obiettivo. A essere onesti all'inizio dell'anno ho visto il numero uno molto molto lontano, era difficile pensare di poterlo raggiungere perché Jannik (Sinner, ndr) stava giocando veramente bene - ha dichiarato il numero 1 al mondo -. Poi a metà dell'anno ho iniziato a vincere e siamo stati a lungo testa a testa. Adesso questo è diventato realtà e per me, insieme al mio team, è qualcosa di unico ed eccezionale".