Tennis, Musetti rinuncia alla Coppa Davis: "Rammarico e dispiacere"

Adesso è anche ufficiale: Lorenzo Musetti ha deciso di rinunciare alla convocazione per le prossime finali di Coppa Davis. L'annuncio è stato dato dopo la sconfitta contro Alcaraz, che ha sancito la sua uscita di scena dalle Atp Finals di Torino. "Quest'anno non ci sarò, c'è molto rammarico e dispiacere, con un approccio migliore forse avrei provato a giocarla nonostante l'impegno famigliare, mi dispiace. Vista la mia condizione fisica e la mia situazione (la compagna sta per avere il secondo figlio, ndr), d'accordo con il capitano Filippo Volandri, ho deciso che non parteciperò alle finali della Coppa Davis a Bologna", ha detto.