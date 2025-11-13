Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Musetti rinuncia alla Coppa Davis: "Rammarico e dispiacere"

13 Nov 2025 - 22:54
© Getty Images

© Getty Images

Adesso è anche ufficiale: Lorenzo Musetti ha deciso di rinunciare alla convocazione per le prossime finali di Coppa Davis. L'annuncio è stato dato dopo la sconfitta contro Alcaraz, che ha sancito la sua uscita di scena dalle Atp Finals di Torino. "Quest'anno non ci sarò, c'è molto rammarico e dispiacere, con un approccio migliore forse avrei provato a giocarla nonostante l'impegno famigliare, mi dispiace. Vista la mia condizione fisica e la mia situazione (la compagna sta per avere il secondo figlio, ndr), d'accordo con il capitano Filippo Volandri, ho deciso che non parteciperò alle finali della Coppa Davis a Bologna", ha detto.

Con Matteo Berrettini, quindi, ci saranno Lorenzo Sonego e Luciano Darderi, oltre ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. In precedenza, anche Jannik Sinner aveva dato forfait.

Ultimi video

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:33
DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

02:34
ATHLETICON OSAKUE DICH

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

01:56
ATHLETICON FABBRI DICH

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

I più visti di Altri Sport

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:54
Tennis, Musetti rinuncia alla Coppa Davis: "Rammarico e dispiacere"
22:07
Atp Finals, Fritz: "Ho giocato bene le prime due partite, oggi sono arrabbiato"
21:33
Tennis, Gaudenzi: "La Coppa Davis dovrebbe svolgersi ogni due anni"
20:20
Atp Finals: Cash-Glasspool conquistano la semifinale
20:20
Dakar: presentato il percorso dell'edizione 2026