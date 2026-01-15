Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Tennis, Australian Open: per Paolini esordio contro una qualificata, Cocciaretto sfida Grabher

In proiezione Jasmine potrebbe incontrare Sabalenka ai quarti di finale

15 Gen 2026 - 08:07

Sarà contro una tennista proveniente dalle qualificazioni l'esordio agli Australian Open 2026 di Jasmine Paolini, numero 7 del ranking mondiale. La tennista toscana in proiezione, ai quarti di finale, dovrebbe incrociare la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, anch'essa inserita nella parte alta del tabellone. Per l'altra italiana al via, Elisabetta Cocciaretto, l'esordio sarà contro l'austriaca Julia Grabher, mentre in proiezione, ai sedicesimi di finale, l'incrocio sarebbe con la polacca Iga Swiatek. Dal punto di vista dei possibili incroci nei quarti di finale, oltre a Paolini-Sabalenka, il sorteggio ha previsto nella parte alta un'ipotetica sfida Gauff-Andreeva, mentre in quella bassa eventuali confronti Pegula-Anisimova e Rybakina-Swiatek.

