Iga Swiatek torna a parlare del caso doping: "Non mi aspetto che la Wada faccia ricorso"

"Non mi aspetto che la Wada faccia appello, ma non posso esercitare alcuna influenza su ciò che accadrà". A confermarlo è Iga Swiatek che è tornata a parlare della squalifica inflittagli dall'ITIA per una positività alla trimetazidina. La tennista polacca è stata sospesa dall'International Tennis Integrity Agency per un mese, tuttavia, a differenza del collega Jannik Sinner, non si aspetta un nuovo intervento da parte dell'Agenzia Internazionale Antidoping.