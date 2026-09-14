Zverev insidia il primo posto Atp di Sinner: il tedesco può scavalcarlo entro fine anno

Tra Pechino, Shangai, Vienna, Parigi e Atp Finals, Sinner è chiamato a blindare 3550 punti. Un fardello decisamente più pesante rispetto a quello di Zverev, che deve difendere "appena" 1080 punti. Il sorpasso, nel frattempo, è già avvenuto nella Race, che misura il rendimento dell'annata corrente e stabilisce i partecipanti alle Finals di Torino. Qui il tedesco è sopra di 700 punti rispetto al collega azzurro (8650 contro 7950).