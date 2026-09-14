Tennis, Us Open: Zverev doma Shelton e si prende New York

Nonostante sia sotto di due set l’americano trova sempre più coraggio con l’alleggerirsi della pressione, nel terzo parziale sfiora il break sul 3-2 a suo favore e poi lo trova sul 6-5, evitando il tie-break e accorciando le distanze con il 7-5 che vale il 2-1. La contro-reazione di Zverev nel quarto set è il vero fattore che decide l’incontro: dopo aver perso il set strappa subito il servizio a Shelton nel primo game del set, ripetendosi poi sul 4-2 per scappare via sul 5-2 e chiudere i conti con il definitivo 6-2. Un 3-1 solido dopo poco più di tre ore e mezza e secondo titolo Slam in carriera per Zverev, dopo il Roland Garros conquistato quest’anno in finale contro Cobolli.