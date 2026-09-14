Tennis, Us Open: Zverev doma Shelton e si prende New York

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Secondo titolo Slam per Alexander Zverev, che conquista gli US Open 2026 superando in finale Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in tre ore e trentasei minuti di gioco. Lo statunitense avverte la pressione nel primo set, con il tedesco che ne approfitta. La sfida è più equilibrata nel secondo parziale, poi nel terzo l’americano accenna la rimonta. Zverev risponde nel quarto set, bissando il successo di Roland Garros 2026.
Alexander Zverev ci ha preso gusto, senza Sinner e Alcaraz arriva il secondo titolo Slam nel 2026 per il tedesco: agli US Open Shelton si arrende dopo tre ore e mezza di battaglia. Pronti via e il tedesco strappa il servizio al rivale nel primissimo game dell’incontro, andando poi sul 2-0 e consolidando nel suo turno di battuta.
Lo statunitense avverte la pressione, non arriva nemmeno ad ottenere palle break per provare a pareggiare e cade nuovamente sul 4-3, con Zverev che chiude la pratica e si porta sull’1-0 con il 6-3 dopo quaranta minuti. Shelton trova più coraggio nel secondo parziale, dove annulla una palla break e porta la sfida al tie-break. Prova di forza totale di Zverev qui, che si porta sul 5-0 nel mini-parziale conclusivo e chiude la pratica portandosi sul 2-0 con il 7-6(2).
Nonostante sia sotto di due set l’americano trova sempre più coraggio con l’alleggerirsi della pressione, nel terzo parziale sfiora il break sul 3-2 a suo favore e poi lo trova sul 6-5, evitando il tie-break e accorciando le distanze con il 7-5 che vale il 2-1. La contro-reazione di Zverev nel quarto set è il vero fattore che decide l’incontro: dopo aver perso il set strappa subito il servizio a Shelton nel primo game del set, ripetendosi poi sul 4-2 per scappare via sul 5-2 e chiudere i conti con il definitivo 6-2. Un 3-1 solido dopo poco più di tre ore e mezza e secondo titolo Slam in carriera per Zverev, dopo il Roland Garros conquistato quest’anno in finale contro Cobolli.