Tor des Géants, cinese Jiaju Zhao primo a tempo di record

Con quasi un'ora di vantaggio sul record della manifestazione, il cinese Jiaju Zhao ha dominato la prima parte del Tor des Géants, la massacrante gara di corsa in montagna che si corre sulle Alte vie della Valle d'Aosta. Dopo 24 ore di gara e 150 km Zhao è lanciato nella salita verso Gressoney con un vantaggio di quasi due ore sullo svizzero Jonathan Schindler e sulla tedesca Katharina Hartmuth, prima nella classifica femminile e terza assoluta. Quarto il francese Bastien Fleury. Al Tor des Glaciers, gara di 450 chilometri, prosegue invece la corsa solitaria del valdostano Franco Collé che ha un vantaggio di quasi tre ore sul francese Francois Devaux. In terza posizione Alessandro Roncato.