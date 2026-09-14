Basket in carrozzina: impresa dell'Italia, battuti gli Usa

14 Set 2026 - 11:28
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Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei Mondiali di pallacanestro in carrozzina compie l'impresa e batte i campioni in carica e campioni paralimpici degli Stati Uniti 66 a 59 al termine di una partita giocata su altissimi livelli e vinta proprio nell'ultimo quarto, pur se a lungo comandata nel punteggio per tutti e 40 i minuti dalla squadra di coach Castellucci. Questi i marcatori: Papi 19, Giaretti 18, Carossino 11, Boganelli 6, Raourahi 6, Saaid 4, Sbuelz 2. L'Italia si schiera con il terzo quintetto diverso in tre partite, con i capitani Papi e Carossino affiancati da Sbuelz, e con Boganelli e Saaid come esterni. "E' stata una vittoria davvero importante, per come è arrivata e per il valore all'interno del torneo", dice alla sirena coach Castellucci. "E' la mia prima vittoria contro gli Stati Uniti e siamo davvero soddisfatti", dice Giulio Maria Papi, miglior marcatore tra gli azzurri; "Ma è soprattutto il percorso che stiamo facendo in questo Mondiale che mi rende orgoglioso, stiamo crescendo partita dopo partita e ora tutto può succedere". E' solo il secondo successo in gare ufficiali nella storia per l'Italia contro gli Usa, dopo quello ottenuto nei Campionati del Mondo di Incheon, nel corso della fase a gironi (56 a 41 il risultato finale della gara giocata in Corea del Sud l'8 luglio 2014). Ora per gli azzurri l'avversaria negli ottavi di finale sarà l'Argentina, nella riedizione dell'incrocio che costò all'allora squadra di Di Giusto l'eliminazione nel Mondiale del 2018. L'appuntamento è per le 22.45 italiane. Nei quarti, l'eventuale vincente dello scontro tra Polonia e padroni di casa del Canada. 

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