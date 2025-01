Australian Open, Sinner spazza via Shelton e ora guarda alla finale: "Con Zverev sarà una partita speciale"

"Queste partite possono allungarsi di parecchio. Aver chiuso la sfida al terzo set dopo due ore e mezza di gioco direi che è stato importante". Ne è sicuro Jannik Sinner che per il secondo anno consecutivo si giocherà la finale degli Australian Open. Il 23enne di Sesto Pusteria ha sconfitto per 7-6 6-2 6-2 l'americano Ben Shelton in semifinale e ora si prepara ad affrontare Alexander Zverev nella sfida per il titolo in programma domenica 26 gennaio.