TENNIS

Sinner e i big del tennis scrivono una lettera contro il Roland Garros: "Premi troppo bassi"

Nel lungo messaggio viene chiesta anche maggiore attenzione dal punto di vista sanitario e pensionistico

04 Mag 2026 - 20:08
videovideo

I big del tennis non mollano e tornano uniti all'attacco degli organizzatori dei tornei del Grande Slam. Questione di soldi e non solo. Una ventina di big, fa sapere il Guardian, tra i quali troviamo Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, hanno rilasciato una dichiarazione per esprimere la loro contrarietà in merito ai premi offerti dal Roland Garros, a loro dire troppo bassi in relazione ai crescenti ricavi. Nella lettera in questione, molto simile a quella sottoscritta un anno fa, vengono chieste maggiori tutele anche da un punto di vista sanitario e pensionistico.

"Con ricavi stimati superiori a 400 milioni, è probabile che il montepremi in percentuale sui ricavi rimanga inferiore al 15%, ben al di sotto del 22% richiesto dai giocatori per allineare i tornei del Grande Slam a quelli dei circuiti Atp e Wta - si legge nella nota diffusa dai big del tennis -. Inoltre, cosa anche più grave, non vengono affrontati i problemi strutturali sollevati nel corso dell'ultimo anno. I tornei dello Slam continuano a resistere al cambiamento. L'assenza di consultazione dei giocatori e la persistente mancanza di investimenti nel loro benessere riflettono un sistema che non rappresenta adeguatamente gli interessi di coloro che sono fondamentali per il successo di questo sport" prosegue la nota rivolta agli organizzatori del Roland Garros che ha annunciato un aumento del 9,5% del montepremi rispetto al 2026, portandolo così a 61,7 milioni di euro. In questo modo i vincitori del singolare andranno a ricevere 2,8 milioni di euro. La federazione francese infine, ha fatto sapere che il Roland Garros è gestito da una associazione di lucro dove i ricavi vengono reinvestiti sempre sul torneo.

Leggi anche

Sinner, vittorie e guadagni folli: il 2026 milionario è già da leggenda

tennis
sinner
djokovic

Ultimi video

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

00:22
MCH ARRIVO SINNER A ROMA 4/5 MCH

Sinner sbarca a Roma per gli Internazionali

01:20
È un Sinner da paura

È un Sinner da paura: gli highlights della vittoria a Madrid

03:42
DICH MATTARELLA TENNIS 4/5 DICH

Mattarella: "Il tennis italiano è protagonisa nel mondo"

01:35
DICH COBOLLI DA MATTARELLA DICH

Cobolli da Mattarella: "Siamo un gruppo unito"

01:50
DICH ARNALDI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Arnaldi: "Non sono ancora al 100%"

01:48
DICH MUSETTI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Musetti: "Il tifo romano è molto caloroso, speriamo di farli urlare tanto"

00:50
MCH QUIRINALE TENNISTI MCH

Azzurre e azzurre del tennis al Quirinale dal presidente Mattarella

00:24
DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

00:21
DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

01:30
Inarrestabile Sinner

Inarrestabile Sinner

00:20
DICH SINNER POST JODAR DICH

Sinner: "Jodar giocatore straordinario, mi ha spinto al limite"

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

I più visti di Tennis

DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

Jannik re anche a Madrid: un Sinner da record asfalta Zverev

DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

Jannik Sinner al Masters Madrid 2026

Sinner: "Vittoria bellissima, dietro c'è grande lavoro. E ho un grande team"

Sinner, ma quanto sei forte? Jannik colleziona altri record, tutti i numeri clamorosi del campione azzurro

Sinner, vittorie e guadagni folli: il 2026 milionario è già da leggenda

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:37
Una perla di Noslin inguaia la Cremonese: la Lazio vince in rimonta, Giampaolo vede la B più vicina
SRV RULLO FESTA INTER, MILANO IL GIORNO DOPO 4/5 ok SRV
20:33
Lo scudetto il giorno dopo: a Milano è festa continua
20:22
Atalanta, lo United può riprovarci con Ederson: Atletico avvisato
La prima maglia dovrebbe ispirarsi alla divisa del 1976/77, stagione del primo trionfo europeo del club con la conquista della Coppa Uefa. Look tradizionale, con classiche strisce bianche e nere, e un colletto in stile retrò. L'oro è utilizzato per i loghi e le finiture 
20:19
Juve, la nuova maglia si ispira alla stagione del primo trionfo europeo LE FOTO
20:12
Genoa: problema muscolare per Messias, salta la Fiorentina