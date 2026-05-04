Sinner e i big del tennis scrivono una lettera contro il Roland Garros: "Premi troppo bassi"

"Con ricavi stimati superiori a 400 milioni, è probabile che il montepremi in percentuale sui ricavi rimanga inferiore al 15%, ben al di sotto del 22% richiesto dai giocatori per allineare i tornei del Grande Slam a quelli dei circuiti Atp e Wta - si legge nella nota diffusa dai big del tennis -. Inoltre, cosa anche più grave, non vengono affrontati i problemi strutturali sollevati nel corso dell'ultimo anno. I tornei dello Slam continuano a resistere al cambiamento. L'assenza di consultazione dei giocatori e la persistente mancanza di investimenti nel loro benessere riflettono un sistema che non rappresenta adeguatamente gli interessi di coloro che sono fondamentali per il successo di questo sport" prosegue la nota rivolta agli organizzatori del Roland Garros che ha annunciato un aumento del 9,5% del montepremi rispetto al 2026, portandolo così a 61,7 milioni di euro. In questo modo i vincitori del singolare andranno a ricevere 2,8 milioni di euro. La federazione francese infine, ha fatto sapere che il Roland Garros è gestito da una associazione di lucro dove i ricavi vengono reinvestiti sempre sul torneo.