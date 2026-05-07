Il Cio revoca il bando olimpico ai bielorussi, è confermato per la Russia

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha revocato le restrizioni imposte agli atleti bielorussi per partecipare alle Olimpiadi, mentre rimangono in vigore quelle per gli atleti russi, esclusi dalle competizioni internazionali in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022, sebbene ad alcuni sia stato permesso di gareggiare come neutrali. Il comitato esecutivo del Cio ha diffuso una dichiarazione in cui afferma di "non raccomandare più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre". La revoca apre la strada alle singole federazioni che ora attueranno formalmente la nuova regola. La decisione del Cio dovrebbe dunque consentire a una delegazione bielorussa di competere alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, dove sarà presente alla cerimonia di apertura e inclusa nel medagliere. La tempistica della dichiarazione, infatti, ha tenuto conto del fatto che per alcune discipline e aree geografiche il periodo di qualificazione per i Giochi 2028 inizia già la prossima estate. Alle Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, i bielorussi hanno gareggiato insieme ai russi come 'atleti neutrali individuali', senza i colori nazionali e in numero ridotto: 17 a Parigi e sette in Italia. Sempre il Cio ha sottolineato che la situazione relativa al comitato olimpico russo (Roc) è diversa, anche perché, oltre a essere sospeso dall'autunno 2023 per aver posto sotto la sua autorità le organizzazioni sportive di quattro regioni ucraine occupate, sono emerse di recente nuove preoccupazioni riguardo al sistema antidoping.