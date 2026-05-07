Parma, ballottaggio Pellegrino-Elphege in attacco in vista della Roma

Il calendario dice Roma e Como nelle prossime due giornate, il Parma è arbitro della corsa per l'Europa. Reduci dalla sconfitta di San Siro nella notte dello scudetto dell'Inter, i crociati cercano punti per consolidare la classifica e dare lustro a una salvezza già in tasca da settimane. L'obiettivo è consolidare il 12/o posto (anche per i premi stagionali destinati ai club in base alla posizione finale) ora che la parte sinistra della classifica pare irraggiungibile o quasi. Contro i nerazzurri, Carlos Cuesta ha schierato la formazione tipo ed è probabile che lo stesso avvenga domenica al Tardini con i giallorossi, in attacco c'è però un ballottaggio aperto. Pellegrino non segna da quasi due mesi e sembra pagare un po' di stanchezza, Nesta Elphege pare invece in grande condizione e con i suoi gol ha portato gli ultimi sei punti. Anche al Meazza è parso ispirato e pericoloso da subentrante, pensare ad un avvicendamento sul fronte offensivo non è fuori luogo. Altro dubbio in mezzo alla difesa: confermati Circati e Troilo, Valenti insidia Ndiaye per partire dal primo minuto. Tante le voci di mercato in uscita in questi giorni (Keita-Atalanta, Troilo-Sunderland) ma all'orizzonte anche la possibilità di un prolungamento di contratto di un anno per Cuesta, in scadenza 2027. Se ne parlerà nei prossimi giorni.